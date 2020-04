Fernando Montero y Sara Valiña: «Non quixen ver os informativos, víñanme moitas cousas á cabeza»

Non quixen ver os informativos, víñanme moitas cousas á cabeza

La Voz de Galicia M. G.

Carballo / La Voz 26/04/2020 05:00 h

El matrimonio conformado por Fernando Montero y Sara Valiña, de 65 y 64 años y residentes en Baio (Zas), supo esta semana que, después de más de un mes de odisea, por fin estaban curados del covid-19. Él fue el primero en sentirse mal, el 15 de marzo, y su mujer caería días después. «Pasei 36 días encerrado na habitación. Por fin saímos deste pesadelo», cuenta Fernando, que, a diferencia de su esposa, no necesitó asistencia hospitalaria. «Eu xa me negaba a poñer os informativos porque ves tantos falecidos que se che pasan moitas cousas pola cabeza. Vin moitas películas e fixen sudokus ata que os nervios me facían desconcentrar e tiña que acabar por deixalos», añade el baiés, que agradece el «comportamento excepcional» de los sanitarios que le trataron, que se preocuparon «todos os días» de su condición: «Eu creo que viviron a enfermidade con nós».

Junto con su mujer Sara, y asistidos por sus dos hijos, regentan un histórico establecimiento en la localidad, Casa Rogelio, que estos días fue desinfectado a fondo para volver a ofrecer los servicios permitidos. «Ao principio había un pouco de medo, pero agora aseguráronnos que xa non podemos contaxiar».

Lo primero que hizo este baiés al enterarse de la buena noticia fue darse una buena ducha, bajar a tomar el aire y achuchar a su nieto, «que morría por velo».