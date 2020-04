Dan negativo en covid-19 los usuarios y trabajadores de las residencias de Ribadeo y Trabada y del asilo ribadense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 25/04/2020 15:44 h

Desde la Diputación de Lugo confirmaron esta mañana de sábado que todos los usuarios y trabajadores de las residencias de la institución provincial localizadas en Ribadeo y en Trabada habían dado negativo en las pruebas de coronavirus realizadas. El presidente de la Diputación, José Tomé, aplaudió la buena noticia y agradeció el trabajo de las plantillas: "Estádelo facendo moi ben, é unha moi boa nova, pero isto non nos pode permitir baixar a garda, senón que ten que servir para coller máis folgos e forza para seguir sendo disciplinados e cumprindo cos protocolos como ata o de agora. Os resultados que vimos de recibir, todos negativos, son froito do rigoroso traballo que se está a levar a cabo nos centros de atención a maiores dende finais de febreiro, extremando as precaucións e medidas de seguridade". Por su parte, desde el Concello de Ribadeo, la edila de Servizos Sociais aseguró que se trata "dunha gran nova" y anunció "que as tarefas de desinfección nesas instalacións seguirán mentres dure o estado de alarma". Mónica Freire explicó: "Vimos de coñecer que os test realizados nestes pasados días tanto aos usuarios como aos traballadores e traballadoras do Hospital Asilo e do Centro de Atención a Maiores de Ribadeo deron todos negativo, co que nos alegramos de poder anunciar que ningunha destas persoas vinculadas a estas dúas instalacións están infectadas polo covid-19”.