El Concello de Foz elimina el cobro de algunas tasas y retrasa el pago de varios impuestos «É momento de apoiarnos entre todos para saír o máis rapidamente posible desta crise» , adelanta el regidor en referencia a la situación creada por la pandemia

La Voz de Galicia M. CUADRADO

FOZ / LA VOZ 25/04/2020 20:30 h

El alcalde de Foz y la edila de Facenda, Fran Cajoto e Inés López, anunciaron este sábado que a partir del lunes 27 el Concello aplicará varias medidas económicas y fiscales para mitigar el impacto de la crisis sanitaria. Entre el 13 de marzo y el día que se levante el estado de alarma se eliminará el cobro de varias tasas: escuelas deportivas municipales, mercado de los martes, ocupación de vía pública por obras y andamios, Escola de Música y Servizo de Axuda no Fogar «para os usuarios que lles foi suspendido o servizo». Además, se eliminará el cobro de la tasa por terrazas a la hostelería durante el estado de alarma y el de recogida de basura «a aqueles establecementos que tiveran que pechar».

Se pedirá a la Diputación «o retraso no cobro dos padróns tributarios que ten asignados (imposto de vehículos, IBI, IAE,...) aos últimos meses do ano, cando entendemos que estará superada a fase máis aguda da crise, para aliviar economicamente nestes meses as economías das veciñas e veciños» y se solicitará a las Administraciones «o fraccionamento de oficio de xeito xenérico dos impostos». Recuerdan a los vecinos «que está á súa disposición o fraccionamento ou aprazamento dos tributos baixo solicitude previa» y que la aplicación de la eliminación de las tasas será de oficio «salvo a de lixo, que se poderá solicitar a partir deste luns por sede electrónica e a través dun modelo xenérico». «É momento de apoiarnos entre todos para saír o máis rapidamente posible desta crise», manifestó Cajoto, quien es consciente de que «a crise económica asociada ao covid-19 está deixando un forte impacto nas familias e no tecido produtivo do concello de Foz, que é eminentemente turístico, con pequenos negocios familiares e unha gran cantidade de autónomos. O peche xeral e obrigado, imprescindible para frear o avance do covid-19, produciu un desequilibrio moi importante nas contas de familias e do comercio local de Foz».

Por su parte, la concejala de Facenda, Inés López Couto, indica que «o Concello leva traballando varias semanas nas medidas económicas e fiscais que o Concello de Foz pode aplicar, no marco legal actual e no ámbito das súas competencias, para paliar os efectos da crise económica. É agora, cando xa está conformado o decreto de Alcaldía e grazas ao gran traballo dos técnicos do Concello, cando podemos presentalo á opinión pública. Traballamos sen facer ruído, pero sempre o facemos: non necesitamos grandes titulares». Tanto Cajoto como López Couto coinciden en señalar que supoñen «unha importante redución de ingresos nas arcas do Concello. Creemos que é o momento de que as administracións fagan un esforzo importante e reducir gastos habituais que neste momento deben pasar a un segundo plano. Somos moi serios coas contas do Concello, xa que é o diñeiro de todos».