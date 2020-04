O comercio de Cambados non renuncia á celebración do Día da Nai

0

La Voz de Galicia

Cambados / La Voz 25/04/2020 20:30 h

A asociación Cambados Zona Centro non renuncia á súa campaña do día da Nai e, en colaboración co Concello, vai poñer en marcha a iniciativa a través das redes sociais, entre o 26 de abril e o 3 de maio. Aqueles que desexen participar deberán realizar unha manualidade, debuxo, fotografía ou vídeo relacionado coa celebración e compartilo través das redes sociais, co hasthtag #agasallomama. Entre os participantes sortearanse 225 euros, repartidos en tres vales compra para consumir no comercio e hostalería local.