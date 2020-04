Los colegios de Francia reabrirán el 12 de mayo

Permite organizar pruebas únicas para poder aprobar la etapa en ESO y bachillerato

El BOE de hoy incluye la orden EFP/365/2020, de 22 de abril del Ministerio de Educación con las instrucciones para la finalización del curso. No parece haber sorpresas en el texto frente a lo acordado en la reunión del pasado día 15 entre la ministra, Isabel Celaá, y los doce consejeros que se han adherido a esta orden. Cuatro de las cinco restantes (Castilla y León, Andalucía, Murcia y Madrid) han limitado las condiciones para terminar las etapas, es decir, con dos asignaturas suspensas como máximo en 4.º de ESO (que no sean Matemáticas y Lengua a la vez) y con ninguna en bachillerato. El País Vasco no pone límites pero no quiso adherirse a la norma general porque consideraba que invadía sus competencias.

