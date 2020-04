Anulado o Arde Lucus nas datas previstas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 25/04/2020 14:16 h

Ana González Abelleira, concelleira de Xuventude, comunicoulle hoxe as asociacións e colectivos que participan na organización do Arde Lvcvs que o Concello anula a celebración destas festas previstas para o vindeiro mes de xuño debido a que “neste escenario tan imprevisible, aínda que se supere o confinamento nas próximas semanas, as medidas de restrición no movemento de persoas impedirían celebralas como ata agora, xa que atrae a miles de persoas á cidade”.

A concelleira, que chamou aos representantes dos distintos colectivos por teléfono e aos que tamén lle remitiu unha carta, explicou que o Goberno local “mantivo ata o momento a máxima cautela e prudencia á hora de tomar unha decisión sobre se mantiñamos a festa, cambiabamos as datas ou a anulabamos, tendo en conta que a primeira premisa debe ser o coidado da saúde da nosa veciñanza e das persoas que nos visitan, que nunca se pode pór en risco, sen esquecernos tampouco de que estas festas supoñen un enorme revulsivo económico para a nosa cidade”.

O Goberno de Lara Méndez convocou ás asociacións a unha reunión telemática o vindeiro martes para estudar con elas alternativas para manter vivo “o espírito e a chama do Arde Lvcvs, e iso suporá que traballaremos para que siga sendo ese referente festivo e cultural que sitúa a Lugo no mapa nacional e internacional”, sostén a edil, que destaca que “a excepcionalidade deste ano suporá un reto engadido en canto a creatividade, innovación e adaptación. A excepcionalidade obríganos a pensar en ideas novas”.

Nesta xuntanza online, o Concello avanzará o novo escenario no que traballa para que os participantes trasladen as súas opinións ou aportacións. “O Arde Lvcvs é unha festa de todos os e as lucenses. Xuntos conseguimos que sexa o referente que é hoxe en día e xuntos conseguiremos enfocar estas novas circunstancias para que o siga sendo”, sinalou a edil.

O Concello tamén buscará fórmulas para manter as axudas destes colectivos e inxectar fondos no sector do turismo, especialmente afectado pola derivada económica da crise sanitaria.