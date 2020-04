Incluso Australia se ve obligada a cerrar las playas

El pequeño le había enviado una misiva preocupándose por su estado de salud tras padecer COVID-19

El actor estadounidense Tom Hanks respondió a una carta y envió un regalo especial a un niño australiano que le confesó en una misiva que sufría acoso escolar por llamarse Corona De Vries. El niño, de ocho años y residente en Gold Coast, se preocupó al conocer que a mediados de marzo el actor y su esposa, Rita Wilson, habían contraído el nuevo coronavirus durante su estancia en Australia, recoge Efe.

Corona le preguntaba en una carta a la pareja cómo se encontraban de salud y les contó en el colegio sus compañeros se metían con él a raíz de su nombre y en el contexto de la pandemia mundial.«Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así», narró el pequeño en su carta fechada el 6 de abril, publica el Canal 9 de la televisión australiana, que ayudó al hacer de intermediario entre ambos.

