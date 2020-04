Escurís dona 5.000 mascarillas para su reparto entre los vecinos de A Pobra

0

La Voz de Galicia M.G.

Ribeira 24/04/2020 17:28 h

El grupo Jealsa ha realizado una nueva aportación en la lucha contra el coronavirus en forma de mascarillas. Un total de 5.000 unidades donadas por Escurís y elaboradas por Jealfer han ido a parar al Concello de A Pobra para su reparto entre la población. De hecho, los elementos de protección ya han empezado a llegar a los hogares pobrenses.

Hoy mismo se puso en marcha el operativo para la distribución de máscaras protectoras a toda la población del municipio. El grueso de las piezas que han empezado a repartirse proceden de la donación de Escurís y del trabajo realizado por el voluntario organizado por la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), que ha elaborado un total de 6.000 unidades al precio del coste del material utilizado en la confección de las protecciones. A esas 11.000 mascarillas, se suman los varios cientos que ya ha realizado el grupo de voluntarias del Concello.

El gobierno pobrense ha manifestado su agradecimiento a Escurís, así como a las personas que colaboran desinteresadamente, no solo en la elaboración de las mascarillas, sino también en su distribución. En este sentido, también dirigió su agradecimiento al establecimiento comercial Pizpireta por su aportación de material.

La entrega de las máscaras comenzó hoy de la mano de los voluntarios de Protección Civil, y cada pieza va acompañada con un folleto que contiene las instrucciones para su utilización. El reparto se ha iniciado por el centro del núcleo urbano, dando prioridad a los bloques de viviendas, puesto que en los edificios existen zonas comunes y el riesgo de contagio es mayor. Una vez que se complete la distribución en el casco urbano, se continuará por todas las parroquias del municipio.

Se entregará una mascarilla por persona y desde el Concellos pobrense señalan que hay más que suficientes para toda la población. Por último, se solicita a la ciudadanía que den facilidades al personal de Protección Civil para que puedan realizar la distribución de las protecciones de manera ágil y rápida, y reiteran su agradecimiento «tanto para a empresa coma para as persoas voluntarias, que nos permiten dispoñer do material e da capacidade para distribuílas. Unha vez máis cómpre destacar o traballo de Protección Civil, que está non só atendendo as demandas do Concello para colaborar, senón que conta con iniciativa propia para levar a axuda alá onde máis se precise. A nosa sociedade estará en débeda con estas persoas ata que teñamos a oportunidade de agradecérllelo como merecen».