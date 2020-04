Emigración crea el Aula Galicia Aberta para completar la formación de los gallegos en el exterior

0

Redacción / La Voz 24/04/2020 14:54 h

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, animó esta mañana a todos los gallegos del mundo a formar parte del Aula Galicia Aberta, un nuevo programa con el que el Gobierno gallego quiere contribuir a reducir las limitaciones formativas que la pandemia del coronavirus impone a las actividades formativas de los casi 200 centros que hay repartidos por América y Europa. El responsable do departamento autonómico hizo extensiva la invitación a estos seminarios, que ayer celebraron su clase cero con una videoconferencia a través de Facebook, «non só aos socios das entidades que tiveron que suspender as súas clases, senón tamén a todos aqueles, tanto do exterior como da Galicia territorial, que, tendo ou non coñecementos previos, queiran achegarse ou afondar nalgunhas das disciplinas máis características da cultura galega».

Los talleres, que comenzarán a emitirse en directo vía streaming a través del Facebook de la Secretaría, Galicia Aberta, este próximo lunes, día 27, están dirigidos a usuarios de todas las edades, lugares de residencia y niveles, incluso aquellos que quieran tener un primer contacto con estas materias.

Junto al titular de Emigración, participaron en la clase cero los cuatro profesores encargados de los obradoiros: Leni Pérez, Alexandre Fernández Castro, Jhonathan Ferreira y José Antonio Viñas. Canto y pandereta, percusión, gaita y baile tradicional gallego son, por este orden, las disciplinas que se impartirán los lunes, martes, miércoles y jueves de 20 a 21 horas. A continuación, los docentes dedicarán los 60 minutos siguientes a resolver las duda que planteen los usuarios en directo, una vez terminada la clase, y desde cualquier parte del mundo.

Desde la secretaría explican: «Aqueles interesados que non poidan asistir ás clases en directo poderán visualizalas no momento que desexen e as veces que precisen na web de Galicia Aberta, onde se colgarán unha vez rematada a clase, así como o material que os profesores faciliten. Este estará dispoñible unha semana antes para que os alumnos poidan preparalos, se o docente o considera aconsellable. Os seminarios, que se prolongarán durante dez semanas, estarán integrados por unha decena de clases que, malia seguir un fío condutor, poderán ser atendidas de xeito independente para dar máis liberdade ao usuario».