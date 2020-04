Una aplicación permite saber hasta dónde podrán pasear los niños

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lorena G.C.

Redacción / La voz 24/04/2020 13:31 h

Nunca un kilómetro había tenido tanto valor, ¿pero hasta dónde alcanza un kilómetro?. Esa es la pregunta que se hacen estos días miles de padres que esperan con ansia que llegue el domingo para que sus niños puedan al fin salir a la calle. Pues bien, una empresa de desarrollo de software gallego-catalana que trabaja habitualmente con mapas tiene la respuesta: ha creado una sencilla aplicación que calcula hasta dónde se podrán desplazar los pequeños desde este domingo.

El funcionamiento es muy simple. Basta con entrar en la web https://1km.geomatico.es, seleccionar en el mapa dónde se encuentra su domicilio (que funcionará a modo de eje del círculo), y al momento verá señalada toda el área que abarca ese kilómetro. Probablemente es más de lo que se esperaba.

«Cuando el gobierno confirmó que los niños podrían salir alrededor de 1 kilómetro de su casa, lo primero que pensé como padre fue: ¿y eso, hasta dónde es? Yo, por mi trabajo estoy acostumbrado a manejar mapas y lo comprobé, pero imaginé que el resto de la gente igual podía estar un poco perdida». El que habla es Micho García, uno de los cuatro socios cooperativistas que hace más de un año pusieron en marcha Geomati.co, empresa a caballo entre Vigo y Barcelona cuyo trabajo principal consiste en resolver problemas de localización para distintos clientes. Ellos, en media tarde, crearon una aplicación que puede suponer un soplo de aire fresco para muchas familias.

Seguramente más de uno se sorprenderá de lo que alcanza el kilómetro, acostumbrados como estamos ahora a estar confinados en casa»

«Seguramente más de uno se sorprenderá de lo que alcanza el kilómetro, acostumbrados como estamos ahora a estar confinados en casa. A mí me pasó. Vivo cerca de Praza América y nos da para ir hasta la mitad de Castrelos», reconoce Micho. A media mañana de hoy, cuando la aplicación no tenía ni un día de vida, ya había recibido más de 11.000 consultas. Y subiendo. Los cuatro integrantes de la cooperativa continúan haciendo mejoras en su creación mientras celebran que muchas familias puedan tener más claro hasta dónde podrán pasear con los pequeños de la casa. «A nosotros nos supone el coste del servicio de mapas, pero entendíamos que no tiene sentido cobrar por ella. Tenemos mucha responsabilidad social, y por eso es gratuita para todo el mundo», describe uno de los padres de la criatura. Una herramienta que pondrá el valor lo que es un kilómetro.