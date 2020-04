Ábalos ridiculiza a Casado por reclamar una medida que lleva en vigor 41 días

0

24/04/2020 20:41 h

En una visita esta madrugada a Mercamadrid, Pablo Casado ha reclamado al Gobierno que permita que ciertos servicios de hostelería puedan abrir para permitir el descanso de los camioneros en sus rutas porque están trabajando en unas condiciones «durísimas». «Muchos de ellos se plantean si van a poder seguir haciendo las rutas. Y si no pueden venir a Mercamadrid y luego repartir el género al final lo acaban pagando los españoles en sus hogares», aseguraba el líder del PP.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos,ha tirado de ironía para contestarle. «Muy acertada la propuesta del señor Pablo Casado. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la puso en marcha hace ya 41 días», publicó el ministro en su cuenta en Twitter, enlazando a un mapa disponible en el sitio web de su departamento que muestra los puntos de restauración y tiendas con venta de comida preparada abiertas para facilitar los desplazamientos de transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros profesionales obligados a desplazarse por motivos laborales.

La primera de las distintas órdenes ministeriales que regulan el acceso a los aseos, puntos de descanso y servicio de restauración para los transportistas profesionales se publicó en el BOE el 15 de marzo, al día siguiente de decretarse el estado de alarma. De hecho, desde el 1 de abril se ha configurado un mapa con los más de 2.000 servicios de restauración que han sido declarados servicios esenciales.

El cruce de reproches no ha quedado ahí. Pocas horas después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido al ministro: «Dice Ábalos que los camioneros no comen ni se duchan porque no quieren, porque la sala de autoridades de Barajas sigue abierta...», ha señalado, con alusión velada al 'caso Delcy' y al encuentro que mantuvo el ministro en el aeropuerto Adolfo Suárez con la vicepresidenta del Gobierno venezolano.

El 'número dos' del Partido Popular ha afirmado que «nunca un gobierno estuvo tan lejos de la realidad». «España sigue funcionando gracias a profesionales como los transportistas y a pesar del Gobierno», ha señalado en el mismo mensaje de Twitter.