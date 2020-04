Xinzo moviliza sesenta ordenadores para los escolares del municipio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ue

24/04/2020 05:00 h

El Concello de Xinzo de Limia pondrá a disposición de los escolares del municipio veinte ordenadores portátiles para cubrir las necesidades que pueda tener el colectivo en lo referido a la realización de las tareas y seguimiento de los contenidos que se están facilitando por Internet para dar continuidad al curso durante la etapa de confinamiento. Los 20 portátiles han sido donados por la empresa ourensana PrimuxTech. Fue la propia alcaldesa, Elvira Lama, la que se encargó de realizar la gestión «ante o temor de que puidera haber estudantes que carecesen deles nas súas casas para a realización das tarefas que lle remiten os centros». Lama agradeció a la empresa, que también se hizo cargo de los portes, el gesto solidario.

A los 20 portátiles aportados por la firma ourensana se suman otros 40, que serán cedidos temporalmente al CEIP Rosalía de Castro para uso de los escolares del resto de centros. En total, se movilizarán 60 portátiles. Desde el Concello de Xinzo de asumirá «a distribución das computadoras atendendo ao criterio e as directrices dos catro centro educativos da vila e do Conservatorio, por ser os que mellor coñecen a situación e as necesidades do alumnado, para o que a alcaldesa xa se puxo en contacto co persoal directivo de todos eles».