0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 23/04/2020 13:09 h

Paula Cancelas Yáñez es natural de Vigo y lleva en Londres casi 8 años. Es psicóloga social. Trabaja en una ONG de ayuda (una charity) de salud mental, Mind in the City, Hackney and Waltham Forest,como directora de recursos humanos y operaciones, y además colabora como psicoterapeuta voluntaria en el centro de salud de Shrewsbury Road, parte del sistema de seguridad social de Reino Unido (NHS). En ambos casos, se dedica a ofrecer apoyo psicológico a la población de tres de los barrios londinenses más afectados por la situación del COVID-19, bien de manera directa o facilitando la infraestructura operacional y humana del equipo encargado de ello.

Estos días sigue adelante con su trabajo. La incidencia del coronavirus se ha notado algo en su labor diaria, pero no en exceso o al menos no de una manera llamativa: «Pois non demasiado, en verdade. Obviamente a xente ten un pouco máis de ansiedade, pero en realidade haberá máis no futuro», explica.

Esta especialista viguesa considera que, muy posiblemente, más adelante «terá que haber axuda psicolóxica especial para a xente afectada pola enfermidade, ou familiares especialmente, sobre todo os que no puideron procesar o duelo, porque nin sequera se pode dicir adeus aos seres queridos. Pero por agora non hai nada diso».

Mind in the City, Hackney and Waltham Forest concentra sus esfuerzos no solo en aplicar todas las terapias y apoyos (incluye el refuerzo para la búsqueda de trabajo, retenerlo, clases de inglés y otras disciplinas formativas para inmigrantes y gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, etcétera). También se preparan para la oleada de «duelos ou bereavement que virá por todos aqueles que perderon as súas familias, e os traumas non só da poboación normal, senón daqueles aos que chamamos emergency blue light: entrenamos a policías, condutores de ambulancias, e profesionais da saúde mental para que coiden de si mesmos cando se enfrentan a estos traumas e as mortes que ven todos os días. Estamos preparando propostas do concello para estender a oferta a todos os que traballan nos hospitals, incluso do celadores, asistentes de limpeza, etcétera», señala.

En el Reino Unido, hasta hoy, había 133.495 casos diagnosticados y 18.100 muertes oficiales.