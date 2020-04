Técnicos de ambulancias gallegos también usaron las mascarillas defectuosas

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 23/04/2020 10:04 h

La junta directiva de la Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (Asgate) solicita al Sergas el reconocimiento de esta categoría profesional en la comunidad y que se hagan test de coronavirus a todos los trabajadores del sector, sean del transporte urgente de pacientes como no urgente o programado. El colectivo desveló que las mascarillas defectuosas del fabricante Garry Galaxy que el Gobierno central entregó al Sergas para su personal no solo se usaron en los hospitales. Según Asgate, un número de técnicos de ambulancias que desconoce también las emplearon en las bases, con el consiguiente riesgo de contagio. «Hai compañeiros que as empregaron e, a día de hoxe (por el miércoles), non se lle fixo ningún tipo de test, como se lle está facendo tanto ao persoal dos hospitais, centros de saúde e residencias de maiores».

Asgate considera lamentable que los profesionales de las urgencias extrahospitalarias que primero están en contacto con posibles casos de coronavirus no sean tenidos en cuenta, dice, a la hora de hacerles las pruebas para saber si están infectados o no. «Parécenos incríble que sexamos os grandes olvidados para este tipo de probas, xa que podemos chagar a ser un vector importante de contaxio», señala la asociación. Achaca esta situación a que en comunidades como Galicia los técnicos en emergencias sanitarias no son valorados como personal sanitario.

Por su parte, la patronal del sector de ambulancias, Fegam, confirmó a La Voz que algunos trabajadores de sus empresas usaron las mascarillas FFP2 que no protegían después de su uso durante más de tres minutos. No obstante, su presidente, Enrique Blanco, indicó que la cifra de técnicos que se las pusieron es baja porque, afortunadamente, las empresas tenían su propio material de protección. Esas mascarillas habían llegado el martes 14 y se retiraron el viernes 17 de abril. Ese día la Fegam ya remitió los nombres de los trabajadores al Sergas. Además, la patronal señaló que este miércoles 22 por la tarde recibió una comunicación por parte del Sergas donde se ofrece a realizar la prueba a todos los empleados del sector de ambulancias, trabajen o no para el Sergas.