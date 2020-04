O Arousa doa material de protección a colectivos e centros que traballan con nenos e con anciáns

0

La Voz de Galicia

23/04/2020

O estado de alarma polo coronavirus COVID-19 parou todas as competicións futbolísticas, pero non detivo a actividade do Arousa. O club vilagarcián leva semanas empeñado en facer todo o que estea na súa man para axudar a resolver unha parte das moitas necesidades que a parálise económica está a causar entre colectivos socialmente sensibles. Se hai dúas semanas a entidade cedíalle ao comedor de Cáritas a froita e o pan que recibían a modo de colaboración de dúas firmas locais, na tarde deste xoves a directiva arlequinada procedeu ao reparto dun lote de material de protección sanitaria entre sete asociacións e centros que traballan con nenos, algúns deles discapacitados, e mais anciáns.

Un cento de máscaras de protección FFP2, 600 de tipo cirúrxico, 3.200 guantes de nitrilo, nove mandiletas impermeables, dous termómetros dixitais, e preto de 100 litros de xel hidroalcólico, este último doado pola empresa local Kemegal compoñen o material cedido, valorado, informan desde o Arousa, en máis de 3.000 euros, que a directiva deportiva conseguíu reunir coa contribución das firmas colaboradoras do club e as achegas de particulares e dos propios integrantes da xunta que preside Manolo Abalo. Todo, en pouco máis dunha semana, mobilizados tras coñecer a petición pública que desde Boiro facía a Asociación Amicos de máscaras de seguridade FFP2 para atender os casos de positivos por coronavirus no centro de atención a rapaces discapacitados e con parálise cerebral.

Ademais da Asociación Amicos, beneficiáronse da entrega do material enumerado a Fundación Con Eles, os colexios Lar e Bata, Amencer/Aspace Centro Educativo Princesa Sofía, o Centro de Menores Aldaba e mais a Residencia Divina Pastora, todos de Vilagarcía. Persoal de cada un deles puido recoller as súas correspondentes partidas esta tarde nas oficinas do Arousa, mentres que da entrega á Asociación Amicos de Boiro se ocuparon dous xogadores arlequinados do Barbanza, Suso e Dieste.