Ourense mantiene el número de casos activos y supera los 100 fallecidos Las residencias de Castro Caldelas, O Barco, Divino Maestro y DomusVi de Pereiro suman altas

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 23/04/2020 14:04 h

En la provincia de Ourense hay activos este jueves 23 un total de 1.301 casos de coronavirus. Es el mismo número que ayer, aunque no significa que no haya habido contagios, porque en el balance se registran también altas y fallecimientos, lo que supone que sí hay enfermos hoy que hace 24 horas no sabían que lo estaban. Y sigue subiendo el cómputo de decesos, con dos nuevas muertes ocurridas en el CHUO en las últimas horas: una mujer de 88 años y un hombre de 83.

De los contagiados, 1.116 están en seguimiento domiciliario, mientras que hay 147 personas ingresadas en planta en el CHUO, 7 en el hospital comarcal de Verín, 18 en el de Valdeorras y 1 en Cosaga. Además, 16 personas están en la uci del CHUO, todas con pronóstico grave.

Entre los que se han curado hay un usuario de la residencia de Castro Caldelas, cinco de Nuestra Señora de Fátima de O Barco de Valdeorras y 22 del centro Divino Maestro en Ourense. Y no solo hay altas entre los mayores, sino entre el personal. Han recibido el alta un trabajador de la residencia de Castro Caldelas, uno de O Barco y uno de DomusVi en Pereiro de Aguiar, lo que deja al centro sin casos (era el único que había).

En el listado de residencias con casos aparece un nombre nuevo: la R. M. Autónomos de O Carballiño, con un trabajador contagiado.