¿En qué consisten los test de anticuerpos que se realizan de forma aleatoria?

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 24/04/2020 05:00 h

Empieza la primera parte del estudio que dibujará un mapa epidemiológico del coronavirus en toda Galicia. Con él, se conocerá la prevalencia de la inmunidad frente al virus en las distintas zonas, se sabrá cuál es su repercusión teniendo en cuenta sexo y grupo de edad. Así, se podrá monitorizar la evolución de la epidemia. Ayer se realizaron pequeñas pruebas piloto en algunos ambulatorios de la ciudad y, a nivel provincial, en el centro de salud de Palas de Rei se comprobó si el sistema informático funcionaba correctamente para así poner en marcha hoy la realización de los test.

Durante esta primera fase, en la provincia de Lugo se realizarán 8.100 pruebas aproximadamente y, en la ciudad, más de 2.000. Las personas que se sometan a las mismas serán las que tengan una tarjeta sanitaria del Sergas y están siendo seleccionadas de forma aleatoria por el Instituto Galego de Estatística (IGE), explica el director asistencial del área sanitaria de la provincia, el doctor Rafa Monte. La citación se hace por teléfono y no es obligatorio someterse a las pruebas. Para los que acepten participar en este estudio, primero tendrán que responder a una encuesta epidemiológica por teléfono que busca conocer si los ciudadanos tienen o han tenido síntomas. Un día después, se acercarán a un centro de salud para que les realicen el test. Es una punción digital que, al cabo de unas horas y tras introducirse en un medio reactivo, permite saber si la persona en cuestión ha pasado o no esta enfermedad. Aquellas personas que estén encamadas o no puedan desplazarse tendrán la opción de pedir que se les realice el test en su domicilio.

Los resultados se comunican por teléfono en cuestión de horas o al día siguiente, a través de una nueva llamada telefónica. En caso de que sea positivo, los profesionales dirán qué es lo que hay que hacer y si hace falta un aislamiento o medidas adicionales.

Estos test de anticuerpos miden si hay inmunoglobulinas contra el virus para saber si la persona ha pasado o no la infección. Esto, unido a la encuesta, permite saber si en caso de haber pasado la enfermedad, la persona ha tenido síntomas o no.

«En este estudio, interesan todos los centros de población grandes, pero también hay que conocer la representación en las distintas comarcas», explica Monte, que también cuenta que se realizarán test de anticuerpos en la mayor parte de los centros de salud de la ciudad. También se llevarán a cabo en sitios como Guitiriz, Guntín, A Fonsagrada u O Corgo, y el número de pruebas va de la mano del número de habitantes de cada sitio. Por poner un ejemplo, en A Milagrosa se realizarán unos 500 test y en Taboada, 80. «En sitios como Nadela, en los que se realizarán doce pruebas, probablemente se hagan en un solo día. Pero en otros como Fingoi, que realizará 500, habrá equipos de extracción por la mañana y también por la tarde» añade Monte.

El estudio empieza hoy y durará dos semanas. La segunda fase empezará dentro de cuatro y la dinámica será la misma, pero con personas distintas.