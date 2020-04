Beyoncé se pasa por la uci del CHUO

0

Ourense 23/04/2020 10:33 h

Cuidan a los que el coronavirus les ha puesto en una situación mas grave. En la uci del CHUO luchan por sacar adelante a todos los que el COVID-19 ha puesto en una situación delicada. Es un trabajo duro y complicado en el que, a veces, también sacan tiempo para darse un respiro. Y hasta se divierten. No falta tampoco tiempo para la emoción, los abrazos y las lágrimas de alegría, como cuando salió el primer paciente de la uci. Muchos momentos que ahora muestran a la sociedad en un divertido vídeo, creado por César González, que arranca con la música de AC/DC y su Highway to hell, porque, a veces, parece que vamos hacia el infierno. Pero claro, después sacan garra y se preguntan:

-Espartanos, cuál es vuestro oficio?

-Vamos, hostia, juntos podremos con esta mierda.

-Lo ves, amigo, he traído más soldados que tú.

Son soldados (los sanitarios) que luchan con todas sus armas, y en toda guerra el ánimo es imprescindible. Así que a veces toca relajarse, y entonces en la uci suena Beyoncé y varios de los integrantes del equipo, con más intención que arte, bailan Single Ladies. Igual es culpa de los EPI, que no les queda muy definido el golpe de caderas de la ex Destiny Child.

Y no puede faltar Resistiré. El tema del Dúo Dinámico que se ha convertido en himno de la situación suena mientras vamos descubriendo las caras y el día a día de los trabajadores de la uci, también esos rostros cansados y con las marcas de la máscara de protección tras varias horas de turno. Y un mensaje claro: Hoy el diablo me susurró: no vas a tener fuerza para aguantar un día más. Yo le dije: a dos metros hijo puta. El vídeo también sale fuera de la uci, e incluso del hospital, para ver las muestras de cariño y los mensajes de ánimo que la gente cuelga en portales y balcones.

