Las restricciones fronterizas entre España y Portugal estarán vigentes, al menos, hasta el 17 de mayo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Begoña Íñiguez

Lisboa / Corresponsal 22/04/2020 18:21 h

Portugal, con 21.982 casos positivos y 785 fallecidos por coronavirus, según el último boletín de la Dirección General de Salud lusa, sigue siendo un caso de éxito en la contención de la pandemia. A pesar del bajo número de muertes y de hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, el Gobierno de Lisboa no baja los brazos y continúa con «las restricciones fronterizas terrestres y aéreas entre España y Portugal hasta, por lo menos, el 17 de mayo y el estado de emergencia hasta el 2 de mayo». Así lo ha confirmado el ministro de Estado de Economía y Transición Digital, Pedro Siza Vieira, en un encuentro telemático mantenido este miércoles con los corresponsales en Portugal.

El titular de Economía luso, el segundo del Ejecutivo de António Costa, considera «prioritario al final de esta primera fase de combate a la pandemia, pensar en la recuperación económica y en los sectores más dañados por el COVID-19 en Portugal, como el turismo, que permanece totalmente parado», reconoce. A pesar de los daños que la pandemia ha causado en el sector, que supone el 8,5 % del PIB del país, Siza Vieira avanza a La Voz: «Estamos convencidos, y trabajamos para ello, que este verano podremos recibir a turistas españoles y de otros países, aunque en menor número y tomando en los hoteles y alojamientos turísticos las medidas de higiene, seguridad y distancia social que nos impone el coronavirus», indica. «Todos tendremos que cambiar, al menos durante los próximos meses, nuestra manera de viajar y escoger lugares, parajes y playas con pocas personas y tranquilos, como ocurre en bastantes sitios de Portugal».

El cuarto país de Europa en test

Cuestionado sobre las causas del éxito de Portugal en la contención del coronavirus, Pedro Siza Vieira responde: «Ser rápidos declarando el estado de alarma, cerrando nuestros centros educativos y fronteras, el 13 de marzo, cuando todavía no teníamos víctimas mortales, no parar totalmente la economía y realizar muchos test de diagnóstico». Para el número dos del Gobierno portugués también ha sido fundamental «la colaboración ejemplar de toda la población, manteniéndose confirnada en casa, a pesar de la cuarentena no ser obligatoria, y de todas las instituciones políticas del Estado», dice. «Es un orgullo ser el cuarto país europeo, por detrás de Noruega, Suecia y Alemania, en la realización de test diagnóstico de COVID-19», presume el ministro. Y continúa: «Los ciéntíficos portugueses se han volcado y los fabricamos aquí, además de importarlos, lo que nos permite hacérselos a toda la población de riesgo, sanitarios, residencias de la tercera edad, ancianos en general, inmigrantes y también en fallecidos, aunque no haya sido de coronavirus». Desvela que «a cualquier persona que muera en territorio luso, aunque se considere que haya sido por otras causas, se le tiene que realizar un test de despiste, porque a veces a enfermedades anteriores se une el COVID-19».

Sobre la dramática situación que atraviesa la Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), Siza Vieira adelanta que el Gobierno «hará todo lo posible para salvarla», aunque niega tener ofertas de compra de empresas chinas no renuncia a una inyección de capital de ICBC, el principal banco chino.