Historias del confinamiento: «No me concentro, duermo cada día peor y me preocupan mis familiares»

22/04/2020 16:44 h

Hace más de un mes que se decretó el estado de alarma y probablemente durante este tiempo hayas pasado por un carrusel de emociones. Parece que empieza a vislumbrarse, aunque sea lejos, el final del aislamiento social. Cuéntanos aquí como te encuentras y, como hemos hecho con Luis, Merche, María o Alfonso, publicaremos en La Voz tus reflexiones, quejas, experiencias, miedos e ilusiones.

Luis (Tui)

«Todos os días parecen sábados»

Todos os días parecen sábados. Manteño a rutina de traballar pola mañá e parte da tarde. Teletraballar, máis ben. Son biólogo, estou facendo o doutoramento e dedico o tempo na casa a ler artigos científicos. Parecen sábados porque non vou ao Álvaro Cunqueiro, onde está Instituto de Investigación Sanitaria - Galicia Sur no que fago o doutoramento. Porén, non o son porque non comparto as mañás ensaiando cos meus compañeiros e compañeiras de baile tradicional, as tardes quedando con amizades ou as noites ca miña moza.

De ánimo atópome ben e a única afectación é non saber ben en que día vivo, precisamente porque todos parecen o mesmo. As miñas horas ou días libres que teño énchoas cociñando, vendo series, axudando a meus pais ou conversando cos meus amigos ou a miña parella. Estou mentalizado en que situación aínda pode ir para semanas, pero é o que temos que facer. Hai que ser responsable.

Alfonso (A Coruña)

«La gente no es consciente de lo que será el futuro a medio plazo»

Vivo en un piso de unos 90 metros cuadrados en el que estamos cuatro personas. Los días se me pasan rápido porque las oportunidades de entretenimiento son inmensas (televisión, Internet...). En casa sigo haciendo prácticamente la vida que hacía antes: tareas del hogar, cocina y ahora también teletrabajo, por lo que el ordenador me ocupa muchas horas y eso en el fondo me preocupa.

En lo que respecta a la situación, creo que vamos a tener que aprender a convivir con el virus muchos meses y pienso que la gente no es totalmente consciente de lo que será el futuro a medio plazo. Ya no hablo a nivel económico, que es un drama para muchas familias, sino a nivel personal y social. No podremos hacer muchas actividades que hacíamos antes con las mismas rutinas. Por ejemplo, pensar en ir a una cafetería a ver un partido de fútbol no se podrá hacer como antes porque habrá menos aforo y habrá que mantener una distancia social. Los centros educativos también serán distintos, el aforo en los transportes... Se dice que España se une en las tragedias y es verdad, pero por el carácter español pienso que tendremos más brotes y ojalá no sean tan dramáticos. No podemos levantar la guardia, no podremos saludarnos ni abrazarnos como siempre y espero que esto sirva para salir de los egoísmos personales a todos los niveles y pensar más en la comunidad.

Somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos que pensar en colectivo y, por desgracia, España en los últimos años se ha vuelto muy individualista. Por eso, cuando veo a gente denunciando desde sus ventanas a los que se saltan el confinamiento me parece que todavía hay mucha gente insolidaria, y no precisamente los que se van a su segunda residencia o a hacer deporte (que también), sino a los que pasean a su perro 7 veces al día, al señor mayor que sigue saliendo a pasear con una bolsa, a la señora que no se pone guantes ni mascarilla o al que pasa con su coche con la ventanilla abierta con la música a todo volumen (lo veo día tras día desde mi ventana).

Nos ha cambiado la vida un enemigo invisible y esto es solo el principio. Quedarán muchos meses de cambio individual y colectivo y eso es de lo que se tiene que dar cuenta cada uno de los 47 millones de españoles, especialmente los 30.000 que cada día son multados por hacer lo que les da la gana como si no fuera con ellos (al final hay más insolidarios y delincuentes que contagiados por el coronavirus). Ojalá la sociedad española demuestre que sí es capaz de afrontar cambios en el día a día y personales, pero tengo mis dudas y mi desesperanza viendo determinados comportamientos e incluso comentarios que se hacen en esta web. Muchas gracias por dejarnos compartir lo que sentimos

María (Ourense)

«No me gusta estar en casa»

No lo llevo muy bien porque yo era una persona acostumbrada a andar unos cinco kilómetros diarios y no me gusta estar en casa. Es un fastidio que hay que aguantar y no queda otra,pero vamos yo procuro pasar el tiempo subiendo y bajando las escaleras haciendo un poco de ejercicio, crucigramas, lectura, llamadas a la familia por videollamada y pasándolo como la mayoría.

José (A Coruña)

«Es una cura mental y física que pone un poco de filosofía oriental en la vida occidental»

Encantado. Es una cura mental y física que pone un poco de filosofía oriental en la vida occidental. Como si tengo que estar un mes más. La gente que se aburre que lea, teletrabaje, escuche musica,la radio, haga chapuzas en casa y se conozca mejor a si mismo y a quienes le rodean; aprendiendo así a saborear mejor cada momento y menos bar, aunque también tienen que vivir. Yo feliz, además esto supondrá fortaleza mental y un avance sanitario.

Fernando (Oleiros)

«Lo paso mal porque mi mujer es personal sanitario»

Vivo en Oleiros, trabajo en A Coruña para una multinacional. Pese a haberles reclamado en varias ocasiones medidas de protección para realizar mi trabajo (soy personal técnico informático de soporte in situ) no se nos han facilitado guantes, mascarillas... Voy del trabajo a casa y de casa al trabajo, y a aguantarse con controles casi diarios para justificar desplazamientos. Lo paso mal, sabiendo que mi mujer es personal sanitario y que teniendo dos críos, uno no sabe lo que puede encontrarse a diario... pero bueno, sumando y a ver si descontamos, pensando que seguramente haya quien además lo esté pasando peor.

José Antonio (A Coruña)

«Tengo mascarilla de hacer manualidades y me la pongo incluso cuando me cruzo con mis compañeros de piso»

Hola. Ánimo a todo@s. Tengo 50 años y vivo en un piso que está alquilado por habitaciones. Somos cinco: un joven que trabaja en una empresa de pescado, un chico del Sáhara, dos señores mayores (estos tres últimos salen de casa mínimo dos veces al día a por comida, creo que a Padre Rubinos) y yo, que una tengo enfermedad crónica. Padezco migraña vestibular, una enfermedad rara o huérfana de medicación propia.También tengo trastorno de ansiedad y agorafobia, además de una artrosis en la rodilla degenerativa y bastante dolores. Con la migraña se pasa siempre muy mal, ya que todo molesta (luces en general, sonidos, olores, cambios de temperatura, viento, etc... sobre todo en los cambios de estaciones) .Tengo además faringitis crónica, y ahí sí es peligroso el tema del COVID-19; sobre todo de mis compañeros hacia mí al salir e ir a sitios y cruzarse con otra gente. Yo sí tengo mascarilla de hacer manualidades, y la pongo incluso cuando me cruzo con ellos. Mucho ánimo y gracias por colaborar.

Merche (O Grove)

«A finales de abril no sé ni cuándo ni de qué me van a examinar»

Es un problema ser estudiante universitaria estos días, y más de Derecho. Intentas trabajar pero es imposible concentrarse, duermes cada día peor, te preocupas por tus familiares, echas una mano en casa, haces recados para tus abuelos y tíos mayores, cuidas de tus hermanos... eso si no tienes un positivo en casa o tú misma. Al menos no voy a clase porque mis profesores no quieren darnos clase online; pero claro, aún sin saber cuándo te examinarás (que es lo peor de todo de esta situación), tendrás que estudiar por lo que tengas a mano o por Internet.

Si tengo mis libros en mi piso de Santiago, y no puedo desplazarme a cogerlos, ¿por dónde estudiamos? Los profesores no nos dan material; solo tareas. Nos mandan estudiar la materia por nuestra parte. Otros dicen estar quitándonos temario cuando simplemente eliminan esos apartados típicos que nunca explican y nunca caen: los «esto lo leéis». Lo peor es que muchos nos van a obligar a hacer los exámenes presencialmente y van a decir que no tenían otra forma de evaluación. Con lo fácil que es mandar hacer un trabajo a finales de marzo y dejar a los alumnos trabajar tranquilos. No. Van a esperar al último momento para poder hacernos los exámenes de forma presencial. Nos pasamos dos meses encerrados en casa, pero ojo, los primeros días que salgamos vamos a la Facultad a examinarnos. Es dantesco. ¿En serio no es más fácil mandar hacer trabajos individuales desde finales de marzo, cuando ya se veía que esto iba para largo, que arriesgarse a hacerlo presencial? Porque vale, si luego lo puedes hacer, ¿con qué seguridad? ¿150 alumnas en un aula con varios profesores? ¿Tendremos que ir cada una en nuestro coche, o nos vamos a hacinar como cada viernes y domingo en los trenes y buses de toda Galicia? Porque claro, en la USC no somos 2.500 ni 5.000. Aunque algunos crean que sí. Sin embargo, en caso de que no lo puedan hacer en junio, como pretenden, ¿qué harán? ¿En julio y septiembre? Pero si en septiembre tengo que hacer un máster en otra universidad que no retrasó el calendario académico, ¿cuándo me incorporaré y cuándo me dan las notas?

Con todo esto en la cabeza es como lo pasa una estudiante de la USC. Y si soy sincera me sorprende que much@s profesores/as de la facultad no se lo planteen. Con lo sencillo que era poner trabajos desde el mes de marzo... Pero claro, la libertad de cátedra; libertad de cátedra... ¡Ay! . Pero si estamos a 21 de abril y no sabemos ni cuándo ni de qué nos vamos a examinar!!

Luis (Vigo)

¿Cómo seríamos en la época de nuestros abuelos?

Lo siento por mis dos hijos de seis años que se sienten cansados de tanto estar en casa. La idea de la salida era ilusionante antes, pero hoy se demostró que no servirá para nada. Yo lo llevo bien, recuerdo a mi abuelo que vivió la guerra de África, la Primera Guerra Mundial, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial... Todo el hambre de España y logro llevarlo bien. Ahora a nosotros nos piden estar en casa y nos da la cagadela. ¿Cómo seríamos en la época de nuestros abuelos? Espero que no colapse la economía, sino quién se acuerda de ir a un campo a trabajar la tierra para tener alimentos y no extinguirnos. Eso sí, saldremos a dar palmas.