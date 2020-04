A Estrada diseña un mapa con las cuatro rutas más apropiadas para el paseo con niños

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 22/04/2020 20:06 h

Ante la desescalada del confinamiento prevista a partir de este domingo, el Concello de A Estrada tiene previsto publicar un documento con las recomendaciones para que los paseos con niños sean lo más seguros posibles.

A falta de mayores concreciones, el alcalde estradense, José López, avanza que se sugerirán zonas de paseo que por sus características resultan más apropiadas. Entre ellas, López cita la Rúa da Cultura y la zona deportiva, por tratarse de espacios amplios y abiertos; la Avenida de Pontevedra —también con zonas abiertas y menos transitadas que otras—, la zona de A Baiuca y las calles Antón Losada y 25 de Xullo. Se recomiendan estas zonas por quedar al margen de las más transitadas en las salidas permitidas a los adultos para la adquisición de productos de primera necesidad.

Asimismo, se recomendará establecer circuitos de ida y vuelta en las áreas citadas que queden más próximas a los domicilios y se darán directrices para circular en una dirección por una acera y en la otra por la contraria, para evitar cruzarse con otras personas. Desde el Concello se recuerda además la necesidad de mantener la distancia de seguridad respecto a otros transeúntes.

Los parques infantiles se cerrarán para evitar tentaciones.

López: "Tenemos mascarillas suficientes para niños y adultos"

El alcalde estradense anuncia que el Concello ha hecho acopio de mascarillas, guantes y geles en la cantidad necesaria para cubrir las necesidades de todos los vecinos. Según indica, en este momento ya se empiezan a poder conseguir mascarillas a la venta. No obstante, para quienes no las encuentren, personas vulnerables o personas con problemas económicos, el Concello dispone de mascarillas suficientes para dar cobertura total tanto a niños como adultos. «No hemos hecho un envío masivo a los domicilios porque nos parece contraproducente, porque la norma es estar confinado. Podría haber gente que no necesite mascarillas y las reciba. Sería una irresponsabilidad. Todo el que necesite mascarilla no tiene más que contactar con el Concello y acudir a buscarla si puede y, si no, se la acercamos a casa», explica. «Tenemos cantidad suficiente para garantizar el suministro a todos y posibilidad de reposición», dice. Además, el PP local destinará 3.000 euros de sus asignaciones a la compra de mascarillas.