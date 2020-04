Ence compra 30.000 mascarillas a una empresa pontevedresa como una prueba más de su compromiso con la comarca La pastera ya ha donado 24 toneladas de material sanitario a los hospitales del área sanitaria

Pontevedra 22/04/2020 15:35 h

Ence adquirió a la empresa Albino González, con sede en Pontevedra, 30.000 máscaras confeccionadas con tela homologada TNT (textil no tejido), de acuerdo a la guía técnica del Ministerio de Industria. La compañía destaca esta acción como una muestra más de su «firme compromiso coas pequenas e medianas empresas locais» de la comarca. Este pequeño negocio pontevedrés se reinventó para subsistir ante la situación actual del estado de alarma y la pandemia del coronavirus. La propietaria de este comercio, Silvia González explicó que tuvieron que reinventarse para poder mantener su negocio abierto: «Se non chegamos a adaptarnos, a empresa bota o peche definitivo en menos dun mes, deixando sen emprego a once traballadores».

Ence destaca que la situación actual provocó el cese de actividad de miles de empresas durante el confinamiento y señaló que solo en la comarca de Pontevedra el paro aumentó en un 4 %, sumando un total de 13.047 desempleados, de los que cerca de 5.800 pertenecen a la ciudad de Lérez.

Esta iniciativa de Ence con la compra de las mascarillas a Albino González se suma a la donación de 24 toneladas de material sanitario, rollos de papel higiénico y papel secamanos, producidos a partir de la celulosa de la fábrica de Lourizán, y que se destinaron a los hospitales públicos de Montecelo y Provincial, dependientes del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.