Algunos centros de salud instalarán carpas para el estudio epidemiológico

La Voz de Galicia E. Álvarez

santiago / La Voz 22/04/2020 12:06 h

Arranca mañana en toda Galicia la elaboración del estudio epidemiológico para conocer la incidencia del COVID-19 en toda la población. Comenzarán a realizarse las llamadas de teléfono para citar a las casi 51.000 personas que participarán en esta primera fase, y el mismo día podrán comenzar las pruebas en algunos centros.

Cada área sanitaria está organizando cómo va a recoger estas muestras, que se efectúan con un test de anticuerpos y un simple pinchazo en un dedo. Algunos concellos pondrán carpas anexas a los centros de salud para que los participantes puedan acercarse con su coche, como ocurre con el programa COVID-auto, y podrán marcharse a casa. El resultado se les comunicará a las pocas horas por vía telefónica.

En el municipio de Teo, por ejemplo, hay tres centros de salud y un consultorio, y se harán las pruebas en las tres dependencias. Desde el Sergas han pedido colaboración al Concello para que ceda carpas móviles, lo que permitirá que los participantes ni siquiera tengan que entrar en el ambulatorio.

No habrá refuerzo de personal

Los test se harán en un plazo de entre siete y diez días, en función del tamaño de la muestra que tenga que hacer cada centro de salud. Aunque se incluirá a población de los 465 centros de salud y consultorios, no tendrá por qué hacerse en todos, sino que cada área sanitaria decidirá si concentra o no las muestras. Lo que ha aclarado el Sergas es que no habrá refuerzo de personal, por lo que los encargados de hacer estos test de anticuerpos serán los propios sanitarios de cada ambulatorio.

Algunos médicos de familia han mostrado su extrañeza porque aún no conocen el protocolo para recabar esta muestra, cuando mañana deben empezar a hacer las llamadas para citar a la gente. Además, lamentan que no se haya incluido ninguna variabilidad clínica en el estudio, solo características de edad, sexo o territorio, porque, según dicen, eso ayudaría a conocer la incidencia del coronavirus en función también de determinadas patologías.

En esta primera fase que arranca esta semana se harán 51.000 test, y en cuatro semanas se hará una oleada similar. El presidente de la Xunta dio a conocer tras la última reunión del Consello cuál sería la muestra en las ciudades, que oscila entre las 1.500 de Ferrol y las 4.800 de Vigo. En total se hará un test a cien mil gallegos para conocer cuál es la incidencia real del coronavirus entre la población de la comunidad.