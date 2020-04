RíoMola pone todos sus recursos a disposición de los afectados económicamente por el COVID-19

0

Ourense 22/04/2020 05:00 h

La asociación cultural RíoMola, de San Xoán de Río, ha decidido poner todos sus recursos económicos a disposición de las familias del municipio que puedan estar pasando dificultades como consecuencia de la crisis del coronavirus. «Facémolo porque queremos axudar a toda esa xente que perdeu o traballo ou que veu paralizados os seus ingresos mensuais por culpa do estado de alarma», explica Yiyo Rodríguez, presidente de RíoMola. «Dado que dende os servizos sociais do Concello estase axundando ás familias que xa tiñan problemas económicos antes da crise, nós intentaremos cubrir as necesidades das persoas que se suman agora coma consecuencia dela», continúa.

La asociación cultural también ha aplazado todas las actividades que tenía programadas. «Xa haberá tempo de desfrutar, agora o máis importante é pasar todos xuntos esta crise sen deixar a ningúen atrás», termina Rodríguez.