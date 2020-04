El personal del centro de salud de O Barco agradece el apoyo

0

Ourense 22/04/2020 05:00 h

Desde las mascarillas caseras y las pantallas protectoras recibidas, hasta la propia paciencia y responsabilidad de los usuarios. El personal del centro de salud de O Barco ha querido agradecer todo el apoyo recibido y lo ha hecho en forma de vídeo. «Pareceunos que era unha maneira bonita de mostrar o noso agradecemento, tanto aos veciños, ao Concello... a todo o mundo que nos está axudando», explica Laura Iglesias. Ella es personal de servicios generales en el centro de salud y fue una de las cabecillas de la idea junto a varios médicos.

«En canto comentamos a idea pareceulles xenial a todos os traballadores. Grabámolo nun mesmo día, no cambio de turno, por eso non saen todas as personas que traballan aquí pero están representadas», añade Laura. Para los carteles que aparecen en el vídeo, en donde lanzan mensajes de ánimo y de agradecimiento, contaron con la colaboración de varios niños barquenses. «Foi un momento de desestrés total porque nons rimos moitísimo ao grabalo», termina.