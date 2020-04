La pandemia en el mundo: Conte prevé reabrir Italia a partir del 4 de mayo y Bolsonaro dice de los fallecidos que él no es enterrador

Bolsonaro no valoró las cifras de fallecidos alegando que no es enterrador

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 21/04/2020 10:44 h

El día a día de la pandemia en el mundo sigue escribiéndose con cifras de fallecidos, con infectados y con recuperados. Pero también con las decisiones de los gobernantes, que están llamados a ser los que lideren la batalla contra el coronavirus en un escenario en el que el brasileño Bolsonaro minimiza la pandemia, o el americano Trump rebaja la previsión de muertes en su país. En Italia, tras semanas de dolor, empiezan a ver la salida al túnel, y Conte prevé que desde el 4 de mayo se empiece a reabrir el país. En Alemania se ha suspendido el «Oktoberfest» de este año y en Colombia una treintena de médicos de un hospital ha renunciado en bloque por falta de seguridad.

Italia se prepara para reabrir desde el 4 de mayo

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, anunció que a finales de esta semana comunicará el plan de reapertura del país ante la epidemia del coronavirus y que prevé que comience a aplicarse a partir del 4 de mayo. «Antes del final de esta semana, espero comunicarles este plan y explicarle los detalles de este complejo programa. Una predicción razonable es que la aplicaremos a partir del 4 de mayo», adelantó Conte en un mensaje escrito en su página de Facebook, como recoge Efe.

Señaló que el programa tendrá «una huella nacional, ya que debe ofrecer una reorganización de los métodos de prestación de servicios de trabajo, un replanteamiento de los modos de transporte, nuevas reglas para las actividades comerciales», pero teniendo en cuenta las características de cada región.

«Porque las características y métodos de transporte en Basilicata no son solo los mismos que en Lombardía. Además, la receptividad de las estructuras hospitalarias cambia de región a región y debe ser constantemente proporcional al número de pacientes infectados y con la COVID-19», aclaró.

La reapertura por regiones ha sido muy criticada por las autoridades del norte, pues a pesar de ser las más afectadas por la pandemia son el motor económico del país. Conte consideró que «muchos ciudadanos están cansados de los esfuerzos realizados hasta el momento y desean una reducción significativa de estas medidas o incluso su abolición total» y que luego están «las necesidades de las empresas y actividades comerciales para comenzar de nuevo lo antes posible».

Pero que aunque le gustaría decir «volvamos a abrir todo» esta decisión «sería irresponsable y haría que la curva de contagio subiera de manera incontrolada y anularía todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora».

Bolsonaro sobre los fallecidos por COVID-19: «Yo no soy enterrador»

En la homilía de este lunes el papa Francisco pidió por los políticos del mundo. Los hombres y mujeres que están llamados a liderar la batalla contra el COVID-19. Mientras la pandemia continúa avanzando, sin embargo algunos de esos líderes destacan más por sus declaraciones que por su gestión de la crisis. Es el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que desde el minuto cero mostró escasa preocupación por la epidemia, a pesar de que ya han fallecido 2.575 personas en su país.

«Yo no soy enterrador», dijo el mandatario a un periodista cuando le preguntó por los fallecimientos ocasionados por el coronavirus, tan solo un día después de haber participado en una manifestación con centenares de personas, algo que la OMS insiste en evitar. «Oye, hombre, quién habla de (ese asunto)... Yo no soy enterrador, ¿de acuerdo?», dijo ante los medios el gobernante, quien acostumbra a minimizar el peligro de la pandemia y defiende la «vuelta a la normalidad» y el fin de las cuarentenas vigentes, recoge Efe.

Fernando Bizerra

«No soy enterrador, ¿vale?», repitió el jefe de Estado ante el intento del reportero de formular nuevamente su pregunta. Ayer, el líder ultraderechista pronosticó que «aproximadamente el 70 % de la población» de Brasil, de unos 210 millones de habitantes, «será contagiada» por la enfermedad y que «no tiene sentido querer huir» de esa cifra. «Es una verdad. ¿Están con miedo de la verdad?», preguntó entonces a los periodistas.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, continúa con su particular cruzada contra las medidas de aislamiento social vigentes en la mayoría de los 27 estados del país. El mandatario despidió la semana pasada al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que promovía la aplicación de medidas de reclusión social para ponerle freno al virus.

No obstante, este lunes, el presidente brasileño bajó el tono, subrayó su compromiso con la Constitución y antepuso la «democracia y la libertad por encima de todo», según dijo a los periodistas. Mientras, el coronavirus avanza en Brasil, el país más afectado de Latinoamérica y donde ya se registran 2.575 muertes y 40.581 casos confirmados. El Ministerio de Salud prevé que el pico de la pandemia se producirá en mayo o junio.

Los viajes a través de la Unión Europea, solo los imprescindibles hasta el 15 de mayo

El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de mayo. Así lo recoge la Orden INT/356/2020 que recoge el BOE de hoy martes, que extiende la aplicación de la medida que fue tomada el 17 de marzo por el Consejo Europeo para limitar la expansión de la pandemia.

De esta forma, los únicos nacionales de terceros países de la Unión Europa que podrán viajar son los residentes que se dirijan a su lugar de residencia, los titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro al que se dirijan y los trabajadores transfronterizos.

Trump suspende la inmigración a EE.UU. y calcula que en su país morirán por COVID-19 unas 50.000 o 60.000 personas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue legislando a golpe de tuit. Ayer por la noche anunció en la red social que suspenderá temporalmente la inmigración al país debido a la pandemia del COVID-19, aunque no ofreció detalles sobre su decisión. «A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos!», afirmó Trump.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la gestión de la inmigración, ofrecieron detalles más allá del tuit del presidente, generando dudas sobre el efecto real que el anuncio pueda tener.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Trump ha cerrado las fronteras terrestres con Canadá y México, a la vez que el tráfico aéreo internacional está a la práctica suspendido y los consulados y embajadas han limitado sus servicios de visados.

Además, EE.UU. ha suspendido leyes migratorias y deporta de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y los inmigrantes sin papeles que cruzan su frontera, por lo que el Gobierno está utilizando desde hace semanas la pandemia para endurecer su política migratoria, recoge Efe.

Por otra parte, el mandatario rebajó ayer la estimación de fallecimientos por coronavirus en el país norteamericano realizada por su Administración y ha vaticinado que morirán entre 50.000 y 60.000 personas. Según indicó a finales del mes pasado el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, unas 100.000 personas morirían por el Covid-19 en el país. Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado un total de 41.872 víctimas mortales, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

«Ahora vamos hacia las 50.000 o 60.000 personas. Es demasiado, pero vamos hacia 50.000 o 60.000 personas. Eso es inferior, se suponía que el final de las proyecciones debían ser 100.000 personas», ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

En este sentido, ha defendido su gestión de la crisis y ha precisado que si su Administración no hubiera tomado medidas, el número de muertos se habría incrementado notablemente.

No habrá «Oktoberfest»

Las autoridades de Baviera, en el sur de Alemania, anunciaron la suspensión por el coronavirus de la «Oktoberfest», la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que debía celebrarse entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre próximos en Múnich, su capital.

«El riesgo es sencillamente demasiado grande, no se puede trabajar con distanciamiento y mascarillas en el prado, simplemente no funciona», dijo el jefe del Gobierno de Baviera, Markus Söder, en una comparecencia ante la prensa, al referirse al recinto donde se celebra la fiesta, el «Theresienwiese» (Prado de Teresa), recoge Efe.

Celebrar una versión reducida de la «Oktoberfest» como alternativa, «no tiene sentido», por lo que «lamentablemente, 2020 será un año sin 'Wiesn' (apócope de Theresienwiese)», dijo. Aseguró que tanto él como el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, son «de por sí los mayores fans» de la que calificó la «fiesta más significativa e importante del mundo». Advirtió, no obstante, que en tiempos de pandemia «hay que tener mucho cuidad con las fiestas» al recordar que la estación austríaca de Ischgl, así como el carnaval en el distrito de Heinsberg, en el estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia, resultaron ser puntos centrales de contagio debido a la gran afluencia.

Los 16 días de la «Oktoberfest» se traducen en una rentabilidad de entre 1.200 y 1.300 millones de euros. «Todos echarán de menos la fiesta, también en lo que respecta a su bolsillo». Recordó que un 70 % de los visitantes provienen de Baviera y que el 30 % restante, unos dos millones de personas, acuden del extranjero.

Los Gobiernos federal y de los estados federados habían decidido el pasado mantener la prohibición de grandes eventos inicialmente hasta finales de agosto, por lo que la celebración de la fiesta de la cerveza teóricamente habría sido posible.

Renuncian 30 médicos de un hospital colombiano

Unos 30 médicos del hospital público de Leticia, capital del departamento colombiano del Amazonas (sur), renunciaron este lunes de forma colectiva a su trabajo para reclamar medidas de protección sanitaria frente al coronavirus, pandemia que ha dejado cuatro contagiados en esa región, recoge Efe.

Los médicos denunciaron que no existen garantías de bioseguridad para la prestación de los servicios de salud para el personal médico y tampoco «para los servicios de apoyo siendo un riesgo de contagio a nivel general».

Advirtieron de que tampoco cuentan con los suministros ni los equipos necesarios para la correcta y eficiente prestación de los servicios, pues algunos de los instrumentos que deben usar no tienen el debido mantenimiento o se encuentran en malas condiciones. «No existe un consenso a nivel interno frente a las rutas de prestación de servicios para pacientes de COVID-19, lo cual genera caos y contaminación a áreas que no atienden este tipo de pacientes», aseguraron.

Hasta la semana pasada, los ocho departamentos de la Amazonia y la Orinoquia colombiana, históricamente alejados de los centros de poder y del desarrollo, no registraban contagios por coronavirus. Desde el día 17 se han confirmado cuatro casos y aunque la cifra no es comparable con la de lugares como Bogotá, que supera los 1.500 enfermos, las precarias condiciones de salud del departamento pueden poner en jaque a una de las poblaciones más vulnerables del país.

Por esa razón, los médicos que renunciaron hoy aseguraron que «no pueden ser partícipes de las decisiones arbitrarias y las no garantías al personal», y en cambio consideraron que deben procurar proteger sus vidas y las de los demás. «No existen garantías para la prestación de servicios ambulatorios e intrahospitalarios para los usuarios no COVID-19, y no podemos compartir la irresponsabilidad de exponer las vidas de los pacientes», agregaron.

A pesar de esa decisión, los médicos aclararon que, por compromiso con su profesión, están dispuestos a atender urgencias vitales que no estén relacionadas con el coronavirus.