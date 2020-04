Los menores de 14 años podrán salir para acompañar a un adulto a ir a la compra, al banco o las farmacias

0

A partir del 27 de abril, los niños menores de 14 años podrán acompañar a un adulto con el que convivan en los desplazamientos que ya están autorizados por el estado de alarma. Es decir, ir a la compra, al las farmacias, a las entidades bancarias o a comprar el periódico. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros, que modifica de esta manera la idea inicial planteada por el Ejecutivo, que consistía en que se permitiera exclusivamente a los menores de 12 años dar cortos paseos en la cercanía de sus domicilios junto a uno de sus progenitores. El Gobierno ha decidido solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, que incluye este relajamiento en las condiciones de confinamiento de los más pequeños.

Este «alivio parcial» para los niños, como lo ha calificado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se toma dentro del inicio del proceso de desescalada de las normas de confinamiento de los ciudadanos. El Ministerio de Sanidad podrá modificar en órdenes sucesivas los lugares que se acepten para el desplazamiento de los menores de 14 años.

Las salidas de los menores deberán estar «tasadas», y limitarse a las actividades que ya se contemplaban en el decreto. No podrán salir, por tanto, simplemente a dar un paseo con sus progenitores. Aunque el Gobierno no lo aclaró, estaría autorizado que un menor de 14 años acompañe a un adulto a pasear a una mascota, ya que es una de las salidas permitidas a los ciudadabos. Lo que no estará tasado es el tiempo que pueden durar esas salidas. «No hay nadie midiendo con un cronómetro», señaló Montero. Los menores tendrán que ir acompañados de uno de sus padres «o persona con la que convivan», lo que incluirá a las empleadas de hogar internas o a hermanos mayores. Se trata, según el Gobierno, de «no romper la cadena de transmisión. «Si hay una persona que convive con el menor, puede hacer a las tareas fuera del domicilio», explicó la portavoz.

Sanidad y la vicepresidencia de Derechos Sociales elaborará en los próximos días una guía de instrucciones que permita saber el alcance de esas actividades y responder las dudas planteadas, aunque deberán obedecer al sentido común, de forma que el adulto no puede perder el control del niño en ningún momento. No estaría aconsejado por ejemplo, que se autorice el uso de bicicletas en los más pequeños. Será necesario mantener la distancia social y los que acompañen a los niños deberán garantizar que así sea. Respecto al uso de mascarillas, el Gobierno considera que su uso en los menores es menos eficiente porque tienden a tocarse la cara, por lo que no se plantea esa obligación.

La situación se irá monitorizando para ver como evoluciona y ampliarla o reducirla en función de sus efectos. Para los menores de 14 a 18 años, Montero aseguró que ya pueden desarrollar solos esas actividades previstas para los adultos, como ir a comprar a los supermercados o recoger el periódico «Ya lo vienen haciendo y lo podrán seguir haciendo», dijo.

La medida de adopta «siguiendo las recomendaciones de los expertos y haciendo una ponderación del riesgo y el beneficio», según el Gobierno, que entiende que la mayoría de los niños han permanecido durante cinco semanas confinados en sus casas y que por tanto, teniendo en cuenta la fase evolutiva del virus, «la posibilidad de que puedan transmitir el COVID-19 es realmente baja». Las salidas serán controladas y cumpliendo «de forma escrupulosa las normas de higiene», por lo que el Ejecutivo apela a «la responsabilidad individual de padres y madres».

«No estamos relajando las medias de contención. Es responsabilidad de los adultos que los menores cumplan estas recomendaciones para evitar consecuencias no deseadas», señaló Montero. Solo unas horas antes de este anuncio, la ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que la medida afectaría a niños menores de 12 años y solo para dar «cortos paseos» .

Al Consejo de Ministros celebrado en la Moncloa asistieron físicamente, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que finalmente no compareció en rueda prensa pese a que así lo anunció el Gobierno.

La aprobación de esta medida no evitó que continúe la polémica política. El presidente de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, pidió a la ciudadanía que haga caso a lo que diga la Generalitat sobre la manera en que los niños deben salir a la calle, y no a lo que decida el Gobierno. «Yo les digo que hagan caso de lo que diga la Generalitat, y que no sufran que no se encontraran a ningún guardia civil poniendo multas a sus hijos, que no sufran», indicó. Sabrià acusó al Conejo de Ministros de ir «a remolque de la decisión de Cataluña». «Cataluña decide y ellos se ven obligados a decidir porque no aguantan la presión del resto de comunidades autónomas», insistió. El líder de los republicanos en el Parlamento catalán insistió en que la Generalitat puede decidir sobre las salidas de los menores e implementar sus propias medidas. «Y sino, que venga la unidad militar esta y que detenga a los padres. ¿Verdad que no lo hará? Pues hagámoslo desde Cataluña y hagámoslo bien», concluyó.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya advirtió de que no se iba abrir la puerta y decir: «Niños, a jugar», sino que se trataría de salidas «controladas» que no implican un incremento del riesgo de contagios de coronavirus.