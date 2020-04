Irene Montero supera el coronavirus y participa en su primer Consejo de Ministros del estado de alarma

La ministra de Igualdad asegura que se encuentra bien y sus síntomas han sido siempre «leves», pero todavía no hay seguridad de que no siga contagiando

La ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva más de un mes en cuarentena en su domicilio y sigue dando positivo en las pruebas de COVID-19. El pasado 11 de marzo la número dos de Podemos anunció que se había contagiado y a día de hoy, a pesar de que se encuentra bien, su situación no ha cambiado.

La pareja de Pablo Iglesias sorprendió este jueves a todos participando en el programa de Telecinco, Sálvame, era la primera vez que un ministro intervenía en este espacio televisivo. Además, esta mañana también concedió una entrevista a RNE. Montero reconoce que «por suerte» sus síntomas siempre han sido leves. Aún así todavía no hay seguridad de que no siga contagiando y , por ello, debe permanecer aislada hasta que lo determinen las autoridades sanitarias.

Seguir leyendo