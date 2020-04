El Gobierno fija el precio máximo de venta de mascarillas en 0,96 euros por unidad

0

Redacción / Agencias 21/04/2020 22:23 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este martes que se ha fijado un precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas en 0,96 euros por unidad. Así lo ha dicho Illa en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde ha explicado el resultado de la reunión mantenida por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.

El objetivo de esta medida es evitar abusos, ha dicho el ministro y ha incidido en que estos precios son revisables dependiendo de cómo evolucione el mercado. Illa ha detallado que por el momento solo se ha fijado el precio de la mascarilla quirúrgica y se está trabajando en el de la higiénica, que se «adoptará en los próximos días», recoge Efe.

El ministro también ha señalado que por el momento no se han fijado precios máximos de otros productos, aunque ha avanzado que si el Gobierno detecta abusos, lo estudiará. Ha recordado que la tres prioridades para evitar los contagios son la distancia mínima de un metro y medio, el lavado continuo de manos «muchas veces al día» y cuidar la higiene personal. «Si se cuidan estas tres prioridades, no se necesita mascarilla. Si no se pueden cumplir, sí que se recomienda», ha insistido el ministro, que ha subrayado que el Gobierno quiere que haya mascarillas disponibles para que los ciudadanos que lo deseen las puedan tener.

Illa ha incidido en que se «ha conseguido un suministro permanente y regular para el personal sanitario y los ciudadanos».