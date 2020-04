Una buena noche menos en Monforte: el Festival do Paradiso queda anulado

0

21/04/2020 11:25 h

El festival que promueve Náufragos do Paradiso se suma a la lista de cancelaciones como consecuencia de la crisis sanitaria. La asociación cultural monfortina hizo oficial este martes la suspensión definitiva del Festival do Paradiso de este año, cuya celebración estaba prevista el próximo mes de septiembre. Los organizadores piden que la ayuda municipal que se les concedía hasta ahora para sacarlo adelante se destine a fines sociales.

«Aínda que estivemos algunha vez no arame, conseguimos celebrar oito edicións consecutivas deste Festival. Un Festival de balde, para que todo o mundo puidera vir. Nacemos cunha crise económica asfixiante e non quixemos que os cartos foran barreira para pasar unha boa noite en Monforte, como dirían os Yellow Pixoliñas», señalan desde la asociación.

Náufragos do Paradiso comenzó a perfilar el festival en el 2011 y en septiembre del año siguiente ya pudo celebrarse la primera edición. Aquella fue, según detalla el colectivo cultural, «unha auténtica aventura que nos permitiu aportar un gran de area para aspirar a converter Monforte, a Ribeira Sacra, nun paraíso cultural».

El Festival do Paradiso se sumó desde entonces, destacan los organizadores, a un número creciente de iniciativas e asociaciones «que apostan forte pola dinamización cultural nestas terras». Gracias al apoyo del comercio local, las ayudas municipales y las actividades que lleva a cabo la asociación para recaudar fondos, fue posible celebrarlo todos estos años.

La crisis sanitaria rompe ahora momentáneamente la racha. «Contábamos co apoio do comercio local, do Concello de Monforte e outros organismos públicos. Este ano non puidemos nin poderemos realizar actividades antes do festival e o comercio local está a recibir un golpe moi duro. Sempre estiveron con nós, agora tócanos estar con eles», indican en el comunicado en el que anuncian la suspensión.

«No contexto actual, cheo de incertezas —prosigue—, non estamos en condicións para realizar no 2020 o noveno Festival do Paradiso. Ollaremos por facer un mellor no 2021».

La asociación contactará con los responsables municipales para agradecer su colaboración y pedir que la ayuda que les venía siendo asignada se destine a otros fines. «Preferimos que calquera axuda pública que puidera ser concedida, como viña sucedendo en anos anteriores sexa empregada para fins sociais, axudas ao comercio local ou a actividades culturais que si poidan realizarse con garantías», precisan.

Los presupuestos del 2020 establecían una aportación municipal de 4.000 euros para las actividades promovidas por la asociación cultural Náufragos do Paradiso.