Alumnos de un colegio de Caldas versionan a The Beatles Alumnos de un colegio de Caldas versionan a The Beatles

La Voz de Galicia Cristina Barral

Caldas / La Voz 21/04/2020 14:31 h

Alumnos del colegio La Encarnación de Caldas de Reis han participado en un vídeo con el que quieren mandar un mensaje de ánimo colectivo con motivo de la emergencia sanitaria. «Hemos subido un videoclip con más de 300 vídeos de niños del colegio que han grabado con motivo del confinamiento de estas semanas. La idea es alegrar un poco el ánimo colectivo y a la vez mandar un mensaje de cuidado personal y esperanza», explica Beni Ferreiro, su profesor de Música. Es una versión del tema All together now, de The Beatles, con la letra adaptada para la ocasión.