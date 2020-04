Alemania alerta: «Este verano no podrá haber vacaciones normales»

Algunos países ya han comenzado la desescalada, pero sus medidas no fueron tan duras

El camino trazado por la expansión del COVID-19, analizado en su justa medida, hubiese sido una buena hoja de ruta en la prevención de la enfermedad para muchos países. Los gobiernos lo admiten a posteriori, justificando la inacción inicial. Ahora, en una fase diferente de la pandemia, el plan de cada uno de los estados del entorno podría ofrecer a España pistas fiables para afrontar la desescalada. Así la plantean los vecinos:

Del no confinamiento al regreso de negocios pequeños. Con 145.743 casos y 4.642 fallecidos, entró ya en su primera fase de desescalada, si bien nunca ordenó un confinamiento tal como se ha concebido en España, sino restricciones a la movilidad de sus ciudadanos (que permanecen vigentes hasta el día 3). Desde el lunes, tienen permiso para reabrir las librerías y negocios con locales de hasta 800 metros cuadrados, y, progresivamente y por territorios, concesionarios de automóviles, comercios de venta de bicicletas, mueblerías y negocios de jardinería. Mascarillas y atuendos de protección son obligatorios. Ya permite el ejercicio físico al aire libre, pero no las reuniones de más de dos personas. Los alumnos de los últimos cursos de primaria y secundaria retomarán las clases presenciales el día 4 en grupos reducidos (quince alumnos como máximo) y con el objetivo principal de realizar los exámenes, pero este es uno de los muchos aspectos que Alemania aplicará de forma asimétrica en función de la afectación territorial del COVID-19 (por ejemplo, Baviera no lo aplicará hasta el día 11). Los parques siguen abiertos, pero los eventos con grandes concentraciones de personas siguen prohibidos hasta septiembre. Merkel lo decidirá el miércoles con sus ministros y el jueves, con los presidentes de los estados federales.

Seguir leyendo