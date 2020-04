Última hora de la pandemia en el mundo: Alemania reabre su pequeño comercio

En Japón la cifra de fallecidos no llega a los 250

Hay cosas que la crisis del coronavirus no ha cambiado, y una de ellas es la diferente velocidad a la que se mueven los países y sus realidades. Mientras en España empieza a verse la luz al final del túnel, en África acecha lo peor y en Alemania y Dinamarca inician la desescalada. Este lunes, 20 de abril, sigue dejando cifras terribles, pero también pequeños pasos hacia el nuevo futuro.

Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins hablan ya de 2.404.555 personas contagiadas y 165.267 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende 625.001, con Alemania liderando esta tabla con 88.000 recuperados.

Más allá de las cifras, la última hora de la pandemia en el mundo se escribe con Alemania reabriendo pequeños comercios, con Trump atacando de nuevo la gestión de la crisis en España y con el Papa Francisco tirando de las orejas a los políticos.

Diez países más afectados por la pandemia:

Estados Unidos: 759.696 personas contagiadas y 40.683 víctimas mortales España: 198.674 personas contagiadas y 20.453 decesos Italia: 178.972, pero más muertos, 23.660. Francia: 154.098 casos y 19.744 muertos Alemania: 145.742 contagios y 4.642 víctimas mortales Reino Unido: 121.173 personas contagiadas y 16.095 muertos Turquía: 86.306 casos y 2.017 fallecidos China: 83.817 positivos y 4.636 víctimas mortales Irán: 82.211 contagios y 5.118 fallecidos Rusia: 42.853 personas contagiadas y 361 fallecidos

Alemania abre desde hoy el pequeño comercio

El coronavirus ha azotado a Alemania con 141.000 infectados y más de 4.400 fallecidos, según datos oficiales. En las últimas 24 horas perecieron 111 personas, y surgieron 1.775 nuevos casos. Con estas cifras, el gobierno alemán, avanzará en el levantamiento de las restricciones. Desde este lunes, los comercios minoristas con locales de hasta 800 metros cuadrados, las librerías, los puntos de venta de automóviles y bicicletas podrán reabrir su actividad, recoge Europa Press.

Lo que parece un pequeño paso, en realidad es un avance importante que sigue la línea de la relajación de restricciones que el país inició el fin de semana. En todo caso, hasta el 3 de mayo se mantendrá la limitación de movimientos. Será también entonces cuando comenzará el regreso a las aulas.

Lo que no ha cambiado es la prohibición de celebrar actos religiosos públicos, y los restaurantes, teatros y salas de conciertos seguirán con la puerta cerrada. Sí están permitidas las salidas en grupos de más de dos personas, ampliable a más miembros en caso de que convivan en el mismo domicilio, y se puede seguir practicando deporte, respetando la distancia mínima.

Trump carga de nuevo contra España y quiere investigar en China

Donald Trump ha convertido a España en un argumento recurrente a la hora de despejar balones en su gestión de la crisis sanitaria. En su última intervención cargó de nuevo contra la forma de manejar la pandemia del gobierno de Pedro Sánchez. «Recibí una llamada del G7. Sus economías están hechas jirones, destrozadas. Mire lo que le pasó a España. Es increíble. Simplemente ha sido destrozada. Muchos otros países están destrozados», señaló el líder norteamericano.

Pero el líder norteamericano, cuyo país lidera el terrorífico ránking de contagiados y fallecidos, también sigue apuntando a China, a donde quiere enviar un grupo de investigadores para ver cómo surgió el brote de coronavirus. «Estamos hablando con China. Hablamos con ellos hace mucho tiempo acerca de ir. Queremos ir», recoge Europa Press.

Hasta el momento, apuntó Trump, más de cuatro millones de personas han sido sometidas a las pruebas del Covid-19 en Estados Unidos y ha criticado a los gobernadores de los estados por demandar a Washington que las lleve a cabo cuando ellos «querían tener un control total» sobre otras cuestiones durante la gestión de la crisis.

«Querían tener un control total sobre la apertura de sus estados, pero ahora quieren que nosotros, el Gobierno Federal, hagamos las pruebas», ha criticado Trump, para quien las pruebas deberían ser un asunto «local».

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha destacado que las áreas metropolitanas de Nueva York, Detroit, Nueva Orleans y Denver han superado ya los peores momentos de la pandemia y en algunos de los casos han logrado cierta «estabilidad».

El papa pide a los políticos que busquen el bien del país y no el del partido

El papa Francisco pidió este lunes a los a los partidos políticos de los distintos países «que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido», durante la misa que celebra diariamente en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta.

En la misa matutina, que desde comenzó la emergencia por coronavirus son retransmitidas en directo por el Vaticano, Francisco pidió «por todas aquellas personas que se dedican a la política». «Oremos hoy por los hombres y mujeres que tienen vocación política: la política es una alta forma de caridad. Por los partidos políticos de los distintos países, para que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido», afirmó.

En su homilía, Francisco comentó el Evangelio de hoy en el que Jesús le dice a Nicodemo, un fariseo, «que si uno no nace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios». Francisco dijo que «el cristiano no debe detenerse solo en el cumplimiento de los mandamientos: hay que ir mas lejos, hacia este nuevo nacimiento que es el nacimiento en el Espíritu, que le da la libertad del Espíritu».

Bolsonaro se va a manifestación

Mientras la mayoría de dirigentes mundiales establecen restricciones de movilidad y castigan a los que las incumplen, en Brasil su presidente, Jair Bolsonaro, ha participado este domingo en una manifestación convocada a través de las redes sociales en la que se pedía una «intervención militar» debido a las decisiones y posturas adoptadas por algunas autoridades del país. La gestión de la crisis ha generado una disputa entre el Gobierno Federal y el resto de algunas autoridades del país, como los gobernadores de ciertos estados, más partidarios de las medidas de aislamiento, a diferencia de Bolsonaro, contrario a cerrar el país y detener la economía. Brasil es a día de hoy el país más afectado de la región, con más de 38.600 casos de contagio y cerca de los 2.500 fallecidos.

Subido en lo de alto de una furgoneta, Bolsonaro se ha dirigido a los centenares de seguidores que se amontonaban, rompiendo así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evitar las aglomeraciones, en frente del Cuartel General del Ejército en Brasilia, en donde han coreado incluso cantos a favor de leyes de la dictadura militar con las que se perseguía a los disidentes políticos.

«Tenemos un nuevo Brasil por delante. Todos, sin excepción, tienen que ser patriotas, creer, y dar de su parte para que podamos volver a poner a Brasil en el lugar en el que merece», dijo el líder de extrema derecha, al que se le ha visto toser en varias ocasiones, recoge Europa Press.

«Todos hemos jurado dar la vida por la patria y vamos hacer lo que sea posible para cambiar el destino de Brasil. ¡Se acabó la vieja política! Ahora es Brasil lo que está por encima de todo y Dios por encima de todos», ha exclamado Bolsonaro.

Bolsonaro ha continuado asegurando que hará «todo lo necesario» para mantener presente la voluntad del pueblo, mientras ha sido jaleado por una multitud que ha pedido cerrar el Congreso y la destitución de su presidente, Rodrigo Maia, a quien el mandatario acusó en otras ocasiones de estar conduciendo a Brasil hacia «el caos».