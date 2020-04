A Xunta conmemorará o Día do Libro con iniciativas dos seus centros

0

21/04/2020 17:24 h

O estado de alarma polo cornavirus non podería coa celebración do Día do Libro. As librarías non poderán sacar os libros ao encontro dos ourensáns, mais a Xunta ten previsto desenvolver varias propostas dende as entidades ou servizos vencellados á mesma. Todas elas desenvolveranse na rede para respectar as medidas de confinamento decretadas polo Goberno. No caso Biblioteca Pública de Ourense, a mesma está a impulsar accións a través das súas redes sociais. Os interesados dispoñen de recomendacións de libros por parte do seu persoal así como imaxes ou opinións sobre libros que están acompañando aos usuarios da biblioteca durante este período excepcional. O Arqueolóxico promoveu un concurso de microrrelatos e tamén porá a disposición da cidadanía o catálogo da exposición «Na procura do pasado», unha mostra pensada para render homenaxe a todos aqueles arqueólogos que fixeron posible reconstruir a nosa historia.

No caso do Museo Etnolóxico de Ribadavia, dende esta entidade están a levar a cabo a edición dun libro en liña colaborativo a través do concurso «O mes de abril na tradición». E polo que respecta ao o Arquivo Histórico Provincial de Ourense, conmemorará o Día do Libro divulgando a través das redes sociais o manual clásico da Paleografía hispana «Escuela paleographica o de leer letras antiguas desde la entrada de los godos en España hasta nuestros tiempos», que se conserva na súa biblioteca e foi publicado en 1780 polo padre Andrés Merino. Está considerado como un dos mellores manuais de Paleografía que se publicaron en España durante o século XVIII e marcou un fito na súa época pola calidade de edición e a claridade das súas láminas.

Ademais, dende a Xunta mantense actualizada a plataforma de propostas en rede #aculturasegue.