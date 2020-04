El plan de Turquía: de fabricar 100 respiradores a 5.000 en un mes

Un diario inglés desvela que el primer ministro no trabaja los fines de semana y que no percibió la pandemia hasta que se le echó encima. Trump sigue cargando contra España. El papa Francisco reclama a los políticos pensar en el bien común y no en sus partidos. En Brasil, Bolsonaro se fue de manifestación el domingo. En Portugal, 138 refugiados dieron positivo en un hostal

Hay cosas que la crisis del coronavirus no ha cambiado, y una de ellas es la diferente velocidad a la que se mueven los países y sus realidades. Mientras en España empieza a verse la luz al final del túnel, en África acecha lo peor y en Alemania y Dinamarca inician la desescalada. Este lunes, 20 de abril, sigue dejando cifras terribles, pero también pequeños pasos hacia el nuevo futuro.

Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins hablan ya de 2.404.555 personas contagiadas y 165.267 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende 625.001, con Alemania liderando esta tabla con 88.000 recuperados.

