«Isto foi bastante duro. Agora segue chegando xente crítica, pero xa non está a situación tan mal como ao principio»

Estefanía Treus Gude, natural de Ribeira, es enfermera en el Sistema Nacional de Salud (el NHS) desde hace siete años, uno menos de los que lleva en el Reino Unido.Trabaja en la unidad de cuidados intensivos de un pequeño hospital de Greenwich, al sureste de Londres, y en las últimas semanas ha vivido en primera línea la situación sanitaria generada por la pandemia.

Relata: «A verdade e que fai un par de semanas estabamos bastante estresados. A planta estaba ocupada o 200%. Normalmente teriamos uns trece pacientes intubados, e chegamos a 32, foi bastante duro. Agora xa baixou o número. Agora aínda segue chegando xente crítica, pero xa non está a situación tan mal como ao principio, na planta temos vinte e catro pacientes. E moveron a moitas enfermeiras de outras que están coas ucis pechadas, así poden axudar. Pero foi bastante duro. E estou segura de que isto non vai para por uns cantos meses».

Con todo, no hay tiempo para el relax: «Estamos en situación de alarma todo o rato. Nunca sabes o que te vas a atopar. Agora mismo estamos así e pola noite igual recibes cinco admisións e mañá xa non hai suficientes enfermeiras. Sobre todo cando eres a enfermeira encargada da planta do día, non sabes que panorama te vas a atopar». Asegura que en su caso, y el de las compañeras, están teniendo mucha suerte, porque los managers «son incribles», explica. «Non temos falta de nada e danos apoio o 100% do que necesitemos», indica. Y no solo ellos, también la gente en general lo hace con todo el personal del NHS: «Temos todos os días comida gratis e diferentes sitios. Mándannos regalos, ata cremas para a cara e mans», asegura.

¿Y qué pasará en los próximos días? No se sabe. «Por agora parece que imos a menos, pero eu creo que a xente estase relaxando tamén, e penso que nun par de semanas pode haber outra oleada. Aínda hoxe vin o pub da esquina aberto. E supostamente non deberían. Hai de todo, e tamén xente que creo que non se dá conta realmente do perigo. Hai xente que segue o que manda o Goberno, e xente que non lle importa e estase tomando isto como unhas bonitas vacacións».