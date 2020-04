Fisioterapeutas de uci: la luz al final del túnel del covid-19

0

La Voz de Galicia

28/04/2020

«Los pacientes nos necesitan más que nunca». «Están solos. Nosotros somos su primer contacto humano».

Son tajantes Esther Giménez, fisioterapeuta de uci con pacientes de covid-19, y Paula Medín, que continúa con la labor de fisioterapia inmediatamente después en la primera fase de recuperación en planta. Ellas, las fisioterapeutas de primera instancia, son la luz al final del túnel en esta crisis sanitaria.

Aunque apenas han pasado unas semanas desde el 7 de marzo en el que Paula asió por última vez un balón de rugbi (la capitana del CRAT coruñés fue olímpica en Río), parece tan lejana aquella fecha que su vida parece haber estado rotando siempre alrededor de su labor como fisioterapeuta en el Hospital Marítimo de Oza en A Coruña. No es para menos. «Cuando estás en una cama de un hospital necesitas el afecto de un familiar, las palabras de ánimo o simplemente alguien que te acerque el mando de la tele porque no quieres volver a molestar al personal de enfermería», insiste.

Al margen de la importante labor de rehabilitación que realiza en una sala de fisioterapia, esta es su nueva rutina, al pie de las ucis que intentan recuperar a los pacientes de covid-19. «Nuestra actividad asistencial se redujo para evitar contagios y pasamos a tratar solo pacientes ingresados que no pueden prescindir del tratamiento, a pesar de que, desgraciadamente, esto implicó que muchos tuviesen que dejar los suyos sin finalizar», explica. «Es momento de arrimar el hombro», asume.

Paula fue reubicada en el Chuac, para atender la ingente demanda de los afectados por el covid-19, formando parte de un segundo eslabón de una cadena que comienza en la misma uci, con el destete del respirador, es decir, pasar a respiración espontánea sin ayuda de la máquina. «Mis tres compañeras que inician este trabajo, Esther, Yolanda y Montse, son unas eminencias», elogia Medín. «También realizan la higiene bronquial para la limpieza de secreciones y movilizan precozmente a los pacientes, para evitar las debilidades adquiridas durante la inmovilización. Este trabajo existe todo el año, pero ahora, debido a la expansión del virus, se vio aumentado enormemente», describe.

Esther Giménez ejerce la fisioterapia en las ucis desde el año 1999. Recuerda que, en ese contexto, ya atendían enfermos graves antes de la irrupción del covid-19. «Lo que cambió la rutina fue el volumen de afectados y lo grave que llegaban al principio con neumonías y dolencias respiratorias. Fue ahí cuando la gente se sorprendió por el número de personas que situábamos en posición de decúbito prono, boca abajo, que es lo recomendable para estas dolencias. Aprendemos sobre la marcha cada día, tanto en el proceso como la fisiopatología o los tratamientos. Pero no nos asusta ni el trabajo intenso ni los cuidados críticos», asegura.

Como sucede en otros ámbitos sanitarios con un contacto directo con los pacientes de covid-19, Giménez insiste sobre «el estrés añadido que supone estar en tensión permanente para no cometer un mínimo error que suponga un contagio, especialmente a la hora de ponernos el EPI. Es muy cansado y agobiante, y da mucho calor. Además, limita a la hora de valorar y tratar al paciente», describe.

«A estos pacientes, aunque cuando los veamos no estén tan sedados y es el momento en que empiezan a respirar y moverse, les está costando despertarse, pero intentamos que recuperen la movilidad lo antes posible», explica. «Son muy agradecidos y adherentes al tratamiento. Están solos. Nosotros somos su primer contacto humano, cubriendo esa parte afectiva, pero eso también nos ayuda a seguir trabajando. Nuestra recompensa es su agradecimiento», concluye.

Considera Esther que los fisioterapeutas de uci están poco implementados, a pesar de que pueden otorgar un valor añadido al trabajo hospitalario. «Soy una gran defensora de la sanidad pública, y más en estas situaciones. Se necesitan más fisios», invita.

En el momento en que termina la labor de Esther, Yolanda y Montse, surge las figuras de Paula y sus compañeras. Ellas toman el relevo, justo cuando los pacientes abandonan la uci para ser tratados en las plantas reservadas en el Chuac para ello. «Cuando llegan, su estado general aún está muy debilitado, tanto a nivel respiratorio como a nivel muscular y doy continuidad al trabajo que empiezan mis compañeras en las ucis», relata.

Pronto surgen los paralelismos con el deporte que le ocupa otra buena parte de su vida. «Hacemos un trabajo en equipo espectacular, esto me recuerda al rugbi. Nos ha unido esta situación, y el compañerismo está siendo la base de nuestro día a día», destaca.

Acto seguido, reitera: «Los pacientes nos necesitan más que nunca. El aislamiento obligado para evitar contagios es un factor añadido que nos lo pone más complicado». «Yo intento que el paciente se dé cuenta de que puede mejorar, me gusta motivarle, como si se tratase de mis compañeras de equipo, y comprobar cómo responde ante eso, al generar un trato cercano con el paciente, que le aumente la confianza en sí mismo», explica.

El paso del tiempo ha diluido los temores iniciales. «Al empezar, reconozco que sí apareció el miedo y el temor a ser contagiada, llevar el virus a casa y a mi familia... me preocupaba mucho, pero rápidamente ese sentimiento desapareció y fue sustituido por la responsabilidad. Ahora lo único que pienso es en ponerme bien la EPI, no cometer ningún error para no propagar el virus, ser responsable con lo que se me pide como trabajadora, cumplir con mis pacientes y aportar mi granito de arena a la sanidad publica», concluye.