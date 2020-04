Desinfectan la residencia de Cervo con cuatro positivos en coronavirus

0

La Voz de Galicia

CERVO / LA VOZ 20/04/2020 21:19 h

El Concello de Cervo compró dos máquinas generadoras de ozono para desinfectar espacios interiores susceptibles de estar en contacto con el COVID-19. Este lunes se usaron en las instalaciones del centro de día-residencia, «onde foron diagnosticados catro positivos por coronavirus, unha técnico e tres residentes, que están en corentena», explican desde el Concello: «Estes traballos reforzan o labor do persoal do centro, que illou pola noite aos enfermos e desinfectou as instalacións». Desde el Ayuntamiento envían un mensaje de ánimo a los residentes y al personal del centro, destacando su «incansable traballo».