La celebración de misas vuelve a encender la polémica en Carril

La Voz de Galicia

Vilagarcía _/ La Voz 20/04/2020 10:57 h

Ha vuelto a ocurrir. Aunque los fieles cuentan con dispensa para no acudir físicamente a los templos, y las recomendaciones apuntan al seguimiento a distancia de los oficios a través de la oferta que proponen los medios de comunicación audiovisuales y las nuevas tecnologías, el cura de Carril continúa oficiando misa físicamente en la iglesia de Santiago Apóstol. Lo hace de forma abierta al público, amparado por el decreto que estableció el estado de alarma ante el coronavirus. La norma tan solo exige que se limite la concurrencia a actos religiosos, para evitar aglomeraciones, y se garantice una distancia de seguridad entre los asistentes. Pero lo cierto es que no son pocos los vecinos que argumentan que, más allá de la letra de la norma, una cuestión de coherencia y mínima concienciación acerca de la pandemia debería hacer desistir al clérigo y a quienes continúan acudiendo a misa. "Sobre todo porque existen alternativas; él puede oficiarla, claro que sí, pero tendría que hacerlo a puerta cerrada y no está bien que haya gente que siga yendo ante la gravedad de lo que está pasando", señala una mujer.

La mecha de la polémica volvió a encenderse el fin de semana, cuando un vecino grabó un vídeo en el que se observa a un grupo de siete personas (en este caso todas ellas eran mujeres, aunque también algunos varones frecuentan la parroquia) abandonando la iglesia de dos en dos, sin guardar la debida distancia entre ellas. El episodio acabó en un cruce de reproches e insultos entre quien recogía las imágenes y las mujeres que salían del templo. Días antes, el Domingo de Resurrección, dos patrullas del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a controlar la asistencia al oficio. Los agentes llegaron al final de la misa, comprobaron que los fieles, al menos cinco personas, se sentaban con la debida separación, y abandonaron Carril cuando concluyó la liturgia.