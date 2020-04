Cuarenta nuevos positivos ponen a Ourense con su mayor número de casos activos

0

Ourense 19/04/2020 13:46 h

Ourense ha pasado de ver cómo la curva descendía por primera vez en la pandemia por coronavirus, al bajar el número de casos activos, a ver cómo se dispara hacia arriba de nuevo. En el balance del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras del domingo el número de contagiados asciende a 1.233. Son 33 más que el sábado en cifras totales, pero implica más personas implicadas porque ha habido dos altas y cinco bajas; lo que significaría que hoy hay cuarenta nuevos enfermos. También suben los ingresos hospitalarios, y son 168 las personas que están en planta en el CHUO (144 pacientes), los hospitales comarcales de Verín (7) y Valdeorras (17), y el centro privado Cosaga (1). Además, hay 18 personas en la uci, todas ellas con pronóstico grave.

En este cómputo no aparecen los datos del cribado que se hizo ayer a más de 1.000 sanitarios en la provincia, después de que el Ministerio de Sanidad alertase de la falta de efectividad de unas mascarillas que habían sido distribuidas en los hospitales de Ourense y O Barco (entre otros muchos de Galicia y España), así como en varios PAC.

En cuanto a las residencias, sigue habiendo nuevos positivos. En el balance hecho público por la Consellería de Política Social se recoge que hay 302 usuarios de este tipo de centros en la provincia que están contagiados. Es uno menos que en el balance de ayer, en lo que se refiere al cómputo global, pero ha habido más casos. En la residencia Nuestra Señora de Fátima de O Barco dos mayores se han curado, pero en cambio la cifra de contagiados es de 57 (uno más que ayer), lo que significaría que ha habido tres nuevos casos diagnosticados. También hay un alta en la residencia Quercus de Leiro, lo que deja al centro libre de coronavirus.

Y otro curado más en O Lecer dos Avoíños en Coles, aunque este todavía no aparece en las estadísticas porque la buena noticia le fue comunicada ayer a última hora de la tarde al centro, cuando ya se habían cerrado los datos dados a conocer hoy. La directora de la residencia, Ana Belén Torre, cuenta que el martes le hicieron la prueba a los 21 usuarios (incluido el positivo que había) y a los 10 trabajadores; y que todos han dado negativo. Ya no hay casos en el centro. Explica que a finales de marzo dos de los residentes estuvieron ingresados en el CHUO, y cuando les dieron el alta, por prevención, Torre decidió aislarlos en la residencia y pedir las pruebas del coronavirus. Uno dio negativo y otro positivo, que es el que ahora ya está curado. En todo momento el mayor contagiado estuvo aislado en la residencia.

También están de celebración en Manzaneda. No porque hayan tenido curados, sino porque acaban de recibir los resultados que acreditan que tanto los usuarios como los trabajadores están libres del virus. No solo en el centro de mayores están libres de casos, sino que en todo el territorio municipal no hay ningún contagiado. «É un gran día para todos os veciños de Manzaneda», dice el alcalde, Amable Fernández. Ha querido dar las gracias a los residentes, «pola súa paciencia ante esta situación»; a los trabajadores, «polo seu esforzo e dedicación»; a los compañeros del centro de salud, «por estar sempre pendentes de nós»; al responsable sanitario del PAC, «por darnos as directrices a seguir»; a los trabajadores municipales, «por seguir ao pé do canón»; a los voluntarios de Protección Civil, «pola súa inestimable axuda»; a los que han seguido trabajando, «para que non nos faltase de nada»; y a los vecinos «polo sacrificio do día a día». Fernández hace hincapié en que la noticia no puede servir para relajar las medidas de confinamiento, sino todo lo contrario. «Debe ser unha gran motivación e estímulo para todos nós, xa que toso soesforzs realizdos ata o de agora deron o seu froito», argumenta el alcalde.

Similar celebración tienen en el centro Luces do Sil de Parada de Sil, donde las pruebas les han constatado también que el virus sigue fuera de sus paredes. «Quero felicitar aos traballadores do centro e a dirección, e animalos a seguir coas mesmas medidas. Especial agradecemento os traballadores polo coidado que deben ter no centro e fóra del», dice el alcalde, Aquilino Domínguez. Y añade: «Só así mataremos o bicho». Anima a los vecinos a seguir confinados como medida para evitar contagios, ante lo que agradece el papel de Protección Civil, cuyos voluntarios se están encargando de desinfectar los espacios públicos, así como de llevar comida y medicinas a los vecinos que lo necesitan.

Pero no todo son buenas noticias. También han aparecido casos en centros que hasta ahora estaba libres de coronavirus. En el listado de hoy aparece recogido un contagiado en la residencia Virxe da Clamadoira de Muíños, que ya ayer hacía público el propio Ayuntamiento (que ha solicitado al Gobierno que la UME desinfecte las instalaciones). Y se han detectado también tres contagiados entre el personal de la residencia Nosa Señora do Socorro en A Arnoia. Por su parte, el Concello de San Xoán de Río ha hecho público que hay un caso en la residencia de mayores de la localidad (dato que todavía no aparece en el listado de Política Social, por ser de ayer por la tarde). «Este traballador leva sen acudir á residencia desde antes de realizar o test, e actualmente ningún dos residentes nin do resto de traballadores ten ningún tipo de síntoma», explica el alcalde, Xosé Miguel Pérez. Avanza que mañana le harán el test a residentes y personal, y pide tranquilidad a las familias de los mayores. Además, manda un mensaje de ánimo a la persona afectada, deseándole «que se recupere o antes posible».

En total, en la provincia de Ourense hay 302 mayores y 130 trabajadores de residencias de mayores infectados. El virus está o ha estado presente en 26 centros.