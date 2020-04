Mabel Lozano desvela que sufre cáncer de mama

0

Redacción 19/04/2020 13:46 h

«Hace un mes me diagnosticaron cáncer de mama. La pasada semana me intervenían, y todo salió bien. Los ganglios estaban perfectos y el canciroma era muy pequeño, estaba en el estadio I. Fue una cirugía conservadora, y estaba en las mejores manos, las de un magnífico cirujano, y un hombre encantador @antoniotejerina ademas del oncólogo Pedro Perez Segura, colaborador de la @aeccmadrid desde donde mi amiga @teresaymas me ha llevado de la mano con su cariño», comienza la guionista y directora Mabel Lozano, de 52 años, en su cuenta de Instagram donde desvela que poco después de decretarse el estado de alarma, descubría que sufría cáncer de mama.

«Yo misma en una autoexploracion descubría el nódulo en mi seno izquierdo después de hablar con mi amiga @pakadiaz que me contaba esta misma experiencia. Paka me ha salvado la vida, esto mismo dentro de un año hubiera tenido un pronóstico muy distinto. Esta es la razón por la que comparto esto; para que nunca os olvidéis de la medicina preventiva, de la autoexploracion, de cuidaros...Tenemos que asumir que no somos inmortales, y nunca más que ahora lo estamos viendo, y llorando, a tantas personas que están muriendo», asegura haciendo especial hincapié en la autoexploración y la prevención para intentar diagnosticar estos tumores lo más pronto posible.

«Por otro lado, ahora más que nunca tengo claro que hay que hacer de la vida algo extraordinario, vivirla de una manera más intensa. Y así estábamos mi hija Roberta y yo ayer, celebrando, saliendo felices del hospital donde mi querido @antoniotejerina nos confirmaba con los informes definitivos tras la cirugía lo bien que había ido todo», explica con una foto en la que se la ve a las dos con mascarillas. «Gracias a mi familia y amig@s por tanto cariño, me quedan años para devolver las toneladas de amor, y pienso devolverlo, que lo sepáis!!!!», terminaba.

El caso de Mabel Lozano no es el único de famosos que han sido diagnosticados recientemente de cáncer. Hace unas semanas el actor Dani Rovira anunciaba que sufre un linfoma de Hodgkin y que había comenzado ya el tratamiento con quimioterapia. «Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones», explicaba.

Y poco después, hacía lo mismo la actriz Isabel Torrres, una de las intérpretes que da vida a La Veneno en la serie de Los Javis que estrenó hace poco Atresmedia. «Tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas», explicaba.