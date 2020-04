Hugo Babarro: «Ao primeiro minuto empezou a pintar, así que xa vin que era positivo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Cobas

Ourense 19/04/2020 20:07 h

El viernes, el enfermero de la uci del CHUO Hugo Babarro confesaba a La Voz estar «moi cabreado, máis que preocupado, porque aínda que non debería ser así, son consciente de que é probable que nos contaxiemos» de coronavirus. Hablaba tras haberse sabido que habían estado usando mascarillas cuya efectividad no es la que le otorga el fabricante, por lo que no deberían usarla los que tratan directamente con los infectados. Y el sábado por la tarde un test rápido le dio la razón, aunque le gustaría no haberla tenido, confiesa. Babarro ya no pudo entrar a trabajar. El test dio positivo. «Xa ao primeiro minuto empezou a pintar, así que xa vin que era positivo», explica, en referencia a la prueba que le hicieron, que suele tardar unos diez minutos en arrojar los resultados.

Ya en aislamiento domiciliario, cuenta que físicamente se encuentra bien, que no tiene ni ha tenido síntoma alguno y que trata de conservar sus rutinas. «Sigo facendo deporte, vou andar na bicicleta (en la buhardilla) e como tamén me gusta a música, toco a guitarra», relata. También pasa algún tiempo con los suyos, aunque con la mascarilla puesta e intentando que el contacto sea el mínimo. Una situación que no llevan especialmente bien sus dos hijos, de 11 y 9 años, «porque son moi mimosos». Cuenta que cuando llegó a casa tras hacerse la prueba, estaban algo preocupados «porque a nai xa llo constara, pero agora ven que estou ben». Porque Babarro salió de su casa en perfecto estado de salud y regresó con la mascarilla puesta, pero sin síntomas. Ni fiebre, ni tos, ni nada. Y confía en seguir así los 10 días que tiene que estar en casa (si tuviese síntomas en los próximos días, le harían más pruebas y se alargarían los plazos) antes de que un análisis de sangre verifique que está bien y pueda volver a la uci. «Jódeme non poder traballar», resume.

Nada más saber que era positivo preguntó si le harían el test a su mujer y a sus hijos, pero le dijeron que no, salvo que muestren síntomas. Babarro incluso se muestra algo convencido de que puede ser que los pequeños pasasen ya el coronavirus, porque estuvieron unos días un poco pachuchos. «Non entendo que eu saíse da casa para ir traballar e me despedise cun bico e cando volvo ás catro xa non podo estar con eles», relata. Dándole vueltas a la cabeza, cree que su contagio se pudo producir el pasado lunes, cuando en la uci tuvieron una intubación complicada, «pero como non o sei nin o vou saber...». Si fue así, todos esos días convivió con normalidad con su familia. «Eu prefería que lle fixeran o test a eles para estar máis tranquilo, pero como estamos asintomáticos tampouco estou excesivamente preocupado», dice.