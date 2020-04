El Gobierno tiene «sobre la mesa» permitir salir a correr y que «los mayores paseen»

0

La Voz de Galicia G. N.

Redacción | La Voz 19/04/2020 23:57 h

En estas fases iniciales de desescalada del confinamiento que se preparan, el Gobierno central estudia permitir el deporte individual y la salida a la calle de los mayores. Aunque no parece que las dos cosas vayan a recibir el mismo tratamiento. Mientras el levantamiento del veto para la práctica deportiva es una de las medidas que «está sobre la mesa» del Ejecutivo de Sánchez, es decir, sometida a debate por mor de las peticiones de runners y otros colectivos, la referida a la tercera edad se halla en un estadio más avanzado por cuanto se sitúa en otro nivel de prioridades. Es más, parece que el comité de expertos y asesores lo ha planteado al Gobierno como una petición que debería seguir un camino similar al que ha tomado el de las salidas —aunque sean de forma acompañada y controlada— de los niños, por el momento, hasta 12 años. Los científicos consideran que, como ocurre con los más pequeños, los mayores precisan urgentemente poder tener acceso a la posibilidad de caminar y de respirar aire puro, si no diariamente, al menos con las limitaciones que se decidan.

Sobre el deporte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, admitió ayer que permitir a los adultos salir a practicarlo de manera individual —como que las personas mayores salgan a pasear— «son medidas que siempre están sobre la mesa». «Todos los profesionales sanitarios las hemos planteado, pero su aceptación requiere un control muy estricto», subrayó el doctor Simón durante su comparecencia en la rueda de prensa del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus. Para este especialista adscrito al Ministerio de Sanidad, hay medidas «que se pueden ir permitiendo progresivamente», aunque ha matizado que las nuevas modificaciones se irán incluyendo al partir del próximo 26 de abril.

«Entiendo que estas medidas se incluirán en los próximos decretos progresivamente. No creo que seamos ni más ni menos disciplinados que otros ciudadanos», comentó Simón, destacando que el objetivo es proponer modificaciones «que se puedan implementar correctamente y no que se queden solamente en un papel». Al ser preguntado por la posibilidad de permitir que las personas mayores salgan a caminar, el epidemiólogo resaltó que es uno de los puntos que el comité científico «ha discutido mucho» y que es «otra de las opciones que se pone encima de la mesa». En este sentido, explicó que las personas mayores «tienen que plantearse como posible grupo para poder ejercitarse» y apuntó que lo que se va a permitir o no «dependerá del decreto que se emitirá en los próximos días». «Es uno de los puntos que el comité científico ha puesto sobre la mesa», insistió sin ir más allá en sus valoraciones ni aclarar cómo puede afrontarse.