Feijoo sugiere que la desescalada incluya regresar a las aulas en mayo

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 19/04/2020 19:31 h

Si había alguna duda de que la Xunta quiere que los alumnos gallegos regresen a las aulas antes de fin de curso, el presidente Feijoo acabó de despejarla este domingo. Tras la videoconferencia de presidentes con Pedro Sánchez y los cuatro ministros que encabeza el mando único, el máximo responsable autonómico desgranó algunas de las «certezas» que los ciudadanos y empresarios necesitan conocer para afrontar la desescalada con orden y sin improvisación. Y entre esas cuestiones destacó la posibilidad de saber si los alumnos podrán volver a recibir clases presenciales «en maio», deslizó. «As familias precisan saber se os nenos poden ir a escola. Se non as reanudamos é porque a situación o impide, pero debemos reorientarnos. E os maiores tamén deben coñecer cal é situación», extendió, por lo que cree que las comunidades autónomas deben tener «certa previsión, con un calendario tentativo, que creo que é razoable».

La Xunta espera todavía la orden del Ministerio de Educación que aclare cómo resolver el final de curso y las calificaciones, pero mientras ha elaborado unas recomendaciones «provisionais» en las que deja claro que quiere que los gallegos se vuelvan a ver las caras con sus compañeros y profesores antes de que termine el curso. De esta forma, se utilizarían esas últimas semanas -en mayo o junio- para que se pueda valorar el aprendizaje en este año académico tan singular. Es una declaración de intenciones que el presidente Feijoo supedita a la evolución de la pandemia. Una de las consideraciones es que el final de curso, sea como sea, no deberá superar los límites de calendario fijados a principios de curso, pero avanza algunas apreciaciones sobre la manera de resolver la evaluación. Con carácter general, se solicita a la dirección de los centros y al profesorado que autorregulen sus contenidos, que promuevan el trabajo colaborativo y que no sobrecarguen con tareas extraordinarias. «A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso. Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes», dice el documento respecto a los resultados finales.