Denuncian el aviso de corte de luz y gas a una víctima de violencia de género

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 19/04/2020 17:21 h

El colectivo de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género de Lugo Si, hai saída, que preside Marta Rodríguez Engroba, acaba de habilitar una dirección de correo electrónico para que personas en situación de vulnerabilidad puedan realizar consultas. Denuncia lo ocurrido el pasado viernes cuando, a las once de la noche, una persona vinculada a Si, hai saída «nunha situación de seria vulnerabilidade económica, malia a prohibición expresa do Goberno de cortar os suministros básicos durante o estado de alarma, recibiu no correo electrónico un burofax da súa empresa suministradora de gas e electricidade no que se lle comunicaba o corte de suministros nun plazo de cinco días, en pleno confinamento polo coronavirus».

Rodríguez Engroba señala que «non é difícil imaxinar o seu estado de angustia, xa que, ademais dos evidentes perxuizos que este corte implicaría, provocaría tamén non poder comunicarse con ninguén, porque algo tan sinxelo como cargar o seu teléfono móvil non sería, obviamente, posible e non dispón de teléfono fixo». Por otra parte, califica de «inxustificable» de que le enviasen un burofax un viernes a últimas horas de la noche. «Isto imposibilita que puidera contactar coa compañía ata o luns, o cal non se pode cualificar mais que de atropelo».

Marta Rodríguez Engroba manifiesta que «abusos coma o descrito son cometidos con moita mais frecuencia da que se pode chegar a pensar, e desde diversos eidos, sendo as persoas mais vulnerables as principais vítimas, non sabendo na maioría das ocasións como afrontalos, nin onde ou a quen dirixirse». En ocasiones indica que las personas afectadas «tiran a toalla, dando por sentado que non hai solución, algo que non en todos os casos é así, mais o descoñecemento, así como o seu precario estado psicoloxico, consecuencia da sua situación, lles resta toda capacidade de reacción, sendo os seus dereitos mais elementais vulnerados sen que isto trascenda»,

Por este motivo, señalan, decidieron en el colectivo «dar un paso mais alá, e facer extensiva, dentro das nosas posibilidades, a nosa axuda a esas persoas, tentando aclararlles as súas dúbidas e mesmo botándolles unha man cos trámites que deben realizar ou as accións a emprender ante situacións tan sangrantes contando coa valiosa axuda dos avogados da asociación, na confianza, ademais, de que este sexa o comezo para que, non soamente en momentos duros coma os que estamos a vivir, se non nun futuro, ir, pouco a pouco, conseguindo visibilizar a problemática de tantas persoas e que estes abusos deixen de cometerse».

Acaban de habilitar un correo electrónico: consultasihaisaida@gmail.com, en el que intentarán prestar la mayor ayuda posible: «En Si, hai saída temos claro que tentar impedir que isto suceda, ou palialo todo o posible, é tarefa de todos».