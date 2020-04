La comerciante que combate el cierre de su negocio con la apertura de una web

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia beatriz couce

ferrol / la voz 19/04/2020 10:57 h

Al mal tiempo, buena cara. Y frente a la parálisis a la que obliga el coronavirus, mucha decisión. Carolina Díaz, propietaria de La tienda de Carol, no se ha resignado a que la pandemia forzase el cierre del comercio que tiene en la calle Real, como el resto de los negocios del sector, y a quedarse con las manos cruzadas. Así, en plena crisis del COVID-19 acaba de poner en marcha una página web de su establecimiento, para intentar generar ingresos y mantener la actividad, aunque el contacto físico con sus clientes no sea posible durante un tiempo.

«Hay que intentar salir adelante como sea», explica Carolina Díaz, quien prefiere ver la botella medio llena en estas circunstancias que dejarse llevar por la desolación. «Estamos viviendo algo muy fuerte, pero también están pasando cosas buenas, no mirábamos para los demás, y ya había gente que lo estaba pasando muy mal», admite.

Presionada por los que le decían que el futuro está en la venta por Internet, aunque ella se resistía a abandonar el modelo de comercio de proximidad, con el contacto directo con sus clientas, Carolina Díaz había puesto en marcha con anterioridad los primeros trámites para arrancar con la web. Sin embargo, aquellos trabajos no acabaron de convencerla, porque no lograba transmitir la esencia de su negocio, el espíritu con el que atiende al público, por lo que decidió dejarla aparcada. «Me dediqué de lleno entonces a la tienda, pero de repente surgió todo esto, y después de la primera semana, que estábamos en shock, en vez de estar parada, me decidí a retomar la web», explica.

Esta comerciante es consciente de que las circunstancias en las que se lanza a materializar este nuevo proyecto no son las normales, aunque también en ese caso intenta extraer el lado positivo. «El problema es que solo puedo vender lo que tengo en la tienda, no tendré stock, pero también sé que si montase la web con la puerta de la tienda abierta sería muy laborioso para mí», afirma.

Alimentar la página tampoco es fácil en tiempos de confinamiento, aunque lo suple con imaginación, sacando las fotos en su casa, en familia.

«Estoy muy ilusionada y también muy nerviosa», subraya Carolina Díaz, quien espera que la confianza ganada con sus clientes a lo largo de estos años le sirva también para que ahora se animen a seguir visitando su tienda, aunque estos días tenga que ser a través de la pantalla de un ordenador o de un móvil.