Silva insta a las entidades financieras a la máxima agilidad en la ayuda a familias y empresas La presidenta de la Diputación recuerda que es necesario actuar para que la crisis económica «sexa o menos gravosa posible» para los afectados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 18/04/2020 12:10 h

La Diputación de Pontevedra solicitó a las entidades financieras que operan en la provincia que agilicen al máximo su respuesta administrativa y de gestión para garantizar la mayor rapidez para todas las soluciones que puedan destinarse a los sectores productivos «a fin de que a saída da crise sexa o menos gravosa posible para familias e empresas». En una carta dirigida a estas entidades, la presidenta provincia, Carmela Silva, expones las demandas de las familias, la hostelería, el comercio, los hoteles y alojamientos, los autónomos o las empresas grandes y pequeñas «que están a sufrir como nunca unha situación de asfixia económica». La dirigente provincial añade que «todos os sectores produtivos recoñecen abertamente as súas dificultades para xestionar as súas necesidades de carácter económico e financeiro, e a sociedade necesita respostas contundentes das administracións públicas, pero tamén das entidades socio económicas do país».

Silva, que reconoce la sensibilidad que las entidades financieras están demostrando en esta crisis, expresa la necesidad de que haya la máxima agilidad de la gestión para las empresas y familias en problemas. «Todas as persoas que pertencemos a ámbitos con responsabilidade pública e privada sabemos que este é un momento de demostrar non so a nosa empatía, senón de articular medidas para que a saída de pandemia sexa sostible e equilibrada». Por último, concluyó: «O valor das persoas enténdese ante as adversidades, remata, confío en que unamos forzas como sociedade».