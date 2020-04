Polémica entre el PP y el PSOE de Vilanova por el sistema de reparto de mascarillas

0

La Voz de Galicia B. C.

18/04/2020

La polémica salpica la gestión del Concello de Vilanova de la crisis el coronavirus. El PSOE remitió el viernes un comunicado por el que critica la actuación del gobierno local en varios ámbitos, especialmente el referido al reparto de mascarillas que está haciendo el Ayuntamiento puerta a puerta. Los socialistas califican este sistema de improcedente y creen que la distribución de mascarillas de tela está creando una falsa sensación de seguridad en la población. Además, se quejan de que su grupo esté excluido de la comisión municipal de seguimiento del COVID-19 y piden que desde el Concello se articulen medidas de apoyo a los escolares que deben seguir el curso por vía telemática, tal y como se está haciendo en ayuntamientos de la comarca.

La respuesta del PP no tardó en llegar, y por partida doble. El alcalde, Gonzalo Durán, dice que no quiere polemizar ante la actual alerta sanitaria, «pero tampoco puedo consentir que se desinforme a la población, puede ser peligroso». Argumenta que el reparto de mascarillas que se hizo esta semana, a domicilio, es más eficaz que canalizarlo a través de las farmacias o centros de salud, y defiende el uso masivo de mascarillas «porque harán más o menos, pero daño no hacen, si conseguimos con esto que se infecte una persona menos, ya es un gran éxito», señala. «Si todos usásemos mascarilla, lo digo de corazón, estoy seguro de que mejoraba la seguridad de todos», añade el regidor, que, además, es médico.

Su segundo en el equipo de gobierno, Javier Tourís, introdujo el elemento político en su intervención acusando a los socialistas de Vilanova de ser una marioneta del PSOE de Vilagarcía «para tapar las carencias que los vecinos de Vilagarcía, esto no es un tema de partidos, es tema de personas y liderazgos, y, eso, o se tiene o no se tiene», indicó el concejal popular.