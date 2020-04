Os edís do BNG de Lugo doan 5.000 euros a Aliad-Ultreia

0

lugo 18/04/2020 12:01 h

Os cinco concelleiros que compoñen o grupo municipal do BNG do Concello de Lugo doaron 5.000 euros á asociación Aliad-Ultreia. Segundo indicou Rubén Arroxo, «cada un dos concelleiros e concelleiras do BNG doamos 1.000 euros que serán destinados a axudar a mulleres en situación de risco».

A doazón individual de cada edil dedicarase, indican desde o grupo nacionalista, a cubrir as necesidades básicas das mulleres que están máis desprotexidas coa situación de alarma actual. «Ademais colaboramos cun colectivo lucense de recoñecida traxectoria na labor social ao longo dos anos», afirmou Rubén Arroxo.

Os edís do PSOE xa anunciaron que doarán entorno ao 30 % do seu soldo de abril

«Como organización non cremos neste tipo de medidas, mais hai colectivos que están nunha situación de emerxencia extrema e que precisan de toda a axuda posíbel», explicou Arroxo, que engadiu «este tipo de xestos non substitúen o papel que deben executar as administracións». Con esta medida, os concelleiros do BNG de Lugo súmanse ás accións do Grupo Parlamentario e do deputado do BNG no congreso do Estado: «Hai situacións excepcionais como é o caso desta pandemia onde todas as aportacións son importantes e necesarias», sentenciou Rubén Arroxo.