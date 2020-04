Denuncian a la promotora de «El Rey León» por no devolver el dinero de las entradas

No te lo pondrán fácil, sobre todo si es cuestión de altos vuelos, pero si tienes paciencia, los euros no disfrutados regresarán a tu cuenta. Preguntamos a los expertos cuáles son los plazos

Tranquilo porque tienes las de ganar. En tiempos de coronavirus, el consumidor no pierde. El dinero de la entrada de ese concierto al que no has ido lo vas a recuperar, los billetes y el hotel de ese viaje que no has disfrutado también, incluso las horas de gimnasio que no has sudado. Así que aunque las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno plantean la posibilidad de negociar con la empresa, debes tener en cuenta que la última palabra la tienes tú, y que si quieres el dinero, estás en todo tu derecho.

